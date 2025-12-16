Про це 24 Каналу розповіла політикиня зі Швеції, колишня депутатка Риксдага Кароліна Нурденгрип, зауваживши, що важко говорити про неприємні моменти. Вони, на жаль, трапляються.

Який найтяжчий момент у війні?

Як розповіла шведська політикиня, для неї найважче було дивитися, як інші військові були спустошені через втрату близьких людей. Це було дійсно морально важко.

Бували й інші випадки. Дружини деяких військових їхали у Європу та не давали про себе знати. Важко було з цим справлятися і воювати одночасно.

Вони могли казати, що не хвилюються через. Але їм було важко. І найгірше, що ти нічим не можемо допомогти. Не можемо поговорити, бо поки що не володію українською мовою,

– розповіла Нурденгрип.

