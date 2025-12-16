Про це 24 Каналу розповіла політикиня зі Швеції, колишня депутатка Риксдага Кароліна Нурденгрип, зауваживши, що важко говорити про неприємні моменти. Вони, на жаль, трапляються.
Який найтяжчий момент у війні?
Як розповіла шведська політикиня, для неї найважче було дивитися, як інші військові були спустошені через втрату близьких людей. Це було дійсно морально важко.
Бували й інші випадки. Дружини деяких військових їхали у Європу та не давали про себе знати. Важко було з цим справлятися і воювати одночасно.
Вони могли казати, що не хвилюються через. Але їм було важко. І найгірше, що ти нічим не можемо допомогти. Не можемо поговорити, бо поки що не володію українською мовою,
– розповіла Нурденгрип.
Ситуація на фронті: коротко
- Ветеран, лицар ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник розповів, що потрібно зробити Україні, аби вистояти у війні. Він назвав кілька рішень, які важливо запровадити.
- Ірландський журналіст розповів, як тікав від російських FPV-дронів на Донеччині. Вони були змушені їхати зі швидкістю упродовж 47 кілометрів їхати зі швидкістю у 120 кілометрів за годину.
- Також російські окупанти влаштовують "сафарі" на цивільних. Вони атакують цивільних на трасі від Ізюма до Слов'янська.