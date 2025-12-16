Ірландський журналіст, документаліст Кейлін Робертсон розповів 24 Каналу, що вони їхали зі швидкістю 120 кілометрів на годину, бо з такою ж летять FPV-дрони. Однак є ще більший ризик – сплячі дрони на оптоволокні.

"Якщо їхати швидко, є шанс вирватися від переслідування FPV-дронів. Але найбільший ризик – це сплячі дрони на оптоволокні, які лежать біля узбіччя, економлячи заряд батареї. Вони вичікують машини, а потім злітають, щоб вдарити по них", – підкреслив він.

Чи можна зупинити ворожі FPV-дрони?

Кейлін Робертсон зазначив, що висока швидкість допомагає піти від FPV-дронів, але не рятує від безпілотника, який злітає із засідки. За його словами, це ніби протитанкова міна, яка раптом вискакує з-під землі та починає переслідувати машину. Саме так було знищено багато авто. Крім того, БпЛА навчилися долати сіті та летять під ними.

Тому що є пробіли. Росіяни також почали скидати зверху на сіті термітну суміш – речовину, яка плавить усе, як розпечений метал. Або вони знаходять пробіли, пробираються під сіті, чекають. Усі ці відео вони публікують у телеграмі. Сіті – це тимчасове рішення. Немає фундаментального способу на 100% зупинити FPV-дрони. Усе залежить від удачі,

– пояснив журналіст.

Що відбувається на фронті?