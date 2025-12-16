Ирландский журналист, документалист Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что они ехали со скоростью 120 километров в час, потому что с такой же летят FPV-дроны. Однако есть еще больший риск – спящие дроны на оптоволокне.
"Если ехать быстро, есть шанс вырваться от преследования FPV-дронов. Но самый большой риск – это спящие дроны на оптоволокне, которые лежат возле обочины, экономя заряд батареи. Они выжидают машины, а потом взлетают, чтобы ударить по ним", – подчеркнул он.
Можно ли остановить вражеские FPV-дроны?
Кейлин Робертсон отметил, что высокая скорость помогает уйти от FPV-дронов, но не спасает от беспилотника, который взлетает из засады. По его словам, это как противотанковая мина, которая вдруг выскакивает из-под земли и начинает преследовать машину. Именно так было уничтожено много авто. Кроме того, БПЛА научились преодолевать сети и летят под ними.
Потому что есть пробелы. Россияне также начали сбрасывать сверху на сети термитную смесь – вещество, которое плавит все, как раскаленный металл. Или они находят пробелы, пробираются под сети, ждут. Все эти видео они публикуют в телеграмме. Сети – это временное решение. Нет фундаментального способа на 100% остановить FPV-дроны. Все зависит от удачи,
– объяснил журналист.
Что происходит на фронте?
В отчете американского Института изучения войны от 16 декабря говорится о том, что украинским военным удается осуществлять локальные контратаки и продвигаться в Харьковской и Запорожской областях. В то же время враг продвигается под Константиновкой, что в Донецкой области.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки нашим бойцам удалось уничтожить более 1100 оккупантов, подводную лодку, десятки артсистем. Всего с начала полномасштабного вторжения потери врага составляют около 1 190 620 человек.