Заставили Белгород быть солидарным с Украиной: в городе – блэкаут

Вечером 7 февраля жители Белгорода в очередной раз оказались без света. Перед тем в российских пабликах писали якобы о ракетных ударах.

Детали собрал 24 Канал. Следует сказать, что для белгородцев блэкаут становится уже привычным делом.

Что известно о блэкауте в Белгороде 7 февраля?

Украина не брала на себя ответственность за события в городе. Однако есть несколько комментариев официальных лиц.

В Белгороде грустно стало на ТЭЦ "Луч",

– написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В следующем посте он добавил: "Белгород превратился в темноту из-за Путина".

Российское оппозиционное издание "Пепел", которое специализируется на новостях из Белгорода, писало, что над городом трижды работала ПВО. Предположительно, было два прилета на электроподстанцию "Белгород".

Российские паблики информировали, что в Белгороде пропал свет после взрывов, а также пропало питание некоторых объектов водоканала.

Российское оппозиционное издание ASTRA провело OSINT-анализ и подтвердило: в Белгороде действительно атаковали ТЭЦ "Луч".

Что поразили в Белгороде 7 февраля / ASTRA

Местные власти заявили, что в Белгороде повреждена энергетика, и призвали приходить греться в мэрию. А заодно и "задавать вопросы, которые интересуют".

Если у кого-то очень холодно дома – можно прийти погреться, попить чаю, зарядить телефон, задать вопросы, которые вас интересуют,

– написал губернатор области.

Не первый блэкаут в Белгороде