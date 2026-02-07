Заставили Белгород быть солидарным с Украиной: в городе – блэкаут
- Вечером 7 февраля в Белгороде произошел блэкаут, предположительно, из-за двух прилетов на электроподстанцию "Белгород".
- Также пишут о поражении ТЭЦ "Луч".
Вечером 7 февраля жители Белгорода в очередной раз оказались без света. Перед тем в российских пабликах писали якобы о ракетных ударах.
Детали собрал 24 Канал. Следует сказать, что для белгородцев блэкаут становится уже привычным делом.
Смотрите также Военный эксперт раскрыл, почему целью "Фламинго" мог стать именно завод в Белгороде
Что известно о блэкауте в Белгороде 7 февраля?
Украина не брала на себя ответственность за события в городе. Однако есть несколько комментариев официальных лиц.
В Белгороде грустно стало на ТЭЦ "Луч",
– написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
В следующем посте он добавил: "Белгород превратился в темноту из-за Путина".
Смотрите видео блэкаута в Белгороде
Российское оппозиционное издание "Пепел", которое специализируется на новостях из Белгорода, писало, что над городом трижды работала ПВО. Предположительно, было два прилета на электроподстанцию "Белгород".
Российские паблики информировали, что в Белгороде пропал свет после взрывов, а также пропало питание некоторых объектов водоканала.
Российское оппозиционное издание ASTRA провело OSINT-анализ и подтвердило: в Белгороде действительно атаковали ТЭЦ "Луч".
Что поразили в Белгороде 7 февраля / ASTRA
Момент прилета по ТЭЦ "Луч": смотрите видео
Местные власти заявили, что в Белгороде повреждена энергетика, и призвали приходить греться в мэрию. А заодно и "задавать вопросы, которые интересуют".
Если у кого-то очень холодно дома – можно прийти погреться, попить чаю, зарядить телефон, задать вопросы, которые вас интересуют,
– написал губернатор области.
Не первый блэкаут в Белгороде
В последнее время новости об отсутствии света в этом городе и регионе поступают регулярно. 6 февраля писали, что после массированной ракетной атаки нет ни света, ни воды, ни тепла.
3 февраля исчез свет не только в Белгороде, но и Старом Осколе и области в целом.