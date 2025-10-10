Укр Рус
24 Канал Новости Украины Свириденко подала в Совет назначения Бережной вицепремьером – министершей культуры Украины
10 октября, 19:28
2

Свириденко подала в Совет назначения Бережной вицепремьером – министершей культуры Украины

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду Украины представление на назначение Татьяны Бережной министром культуры.
  • Парламент рассмотрит представление в установленном порядке, как сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной Рады назначение Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Парламент в установленном порядке рассмотрит это представление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

Смотрите также Правительство одобрило план прохождения зимы: как будут действовать во время блэкаутов

Кто может стать министром культуры Украины?

По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, Премьер-министром Украины Юлией Свириденко внесено представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – Министром культуры Украины, 
– проинформировал Стефанчук.

Он добавил, что парламент рассмотрит это представление в установленном порядке.

Как выбирали министра культуры Украины?

  • Новый премьер Украины Юлия Свириденко долго выбирала главу культурного ведомства. По ее словам, это трудно, ведь кандидатов много, а перед министерством есть серьезные вызовы.

  • Глава правительства также отметила, что культура в Украине должна быть отдельным направлением, а вот вопрос стратегических коммуникаций и информационной политики надо отделить.

  • Позже правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры. Бережная имеет значительный опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, а также работала заместителем Министра экономики Украины с 2022 года.

  • Она обладает юридическим образованием и имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности.