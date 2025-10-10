Свириденко подала до Ради призначення Бережної віцепрем'єркою – міністеркою культури України
- Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради України подання на призначення Тетяни Бережної міністеркою культури.
- Парламент розгляне подання у встановленому порядку, як повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради призначення Тетяни Бережної віцепремʼєр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України. Парламент у встановленому порядку розгляне це подання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.
Хто може стати міністром культури України?
За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України девʼятого скликання, Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко внесено подання про призначення Тетяни Бережної віцепремʼєр-міністром з гуманітарної політики України – Міністром культури України,
– поінформував Стефанчук.
Він додав, що парламент розгляне це подання у встановленому порядку.
Як обирали міністра культури України?
Нова прем'єрка України Юлія Свириденко довго обирала голову культурного відомства. За її словами, це важко, адже кандидатів багато, а перед міністерством є серйозні виклики.
Очільниця уряду також зазначила, що культура в Україні має бути окремим напрямком, а ось питання стратегічних комунікацій та інформаційної політики треба відокремити.
Пізніше уряд призначив Тетяну Бережну тимчасовою виконувачкою обов'язків міністерки культури. Бережна має значний досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, а також працювала заступницею Міністра економіки України з 2022 року.
Вона володіє юридичною освітою та має понад 10 років стажу в адвокатській діяльності.