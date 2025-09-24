Не каждому подойдет, – генерал-лейтенант США сказал, возможна ли бесполетная зона над Украиной
- Генерал-лейтенант США Дэвид Дептула считает, что защита украинского неба требует интеграции систем ПВО соседних стран.
- Польша готова поддержать создание бесполетной зоны, тогда как Румыния выражает обеспокоенность относительно возможной эскалации.
Сейчас продолжаются обсуждения относительно возможного создания бесполетной зоны над Украиной. Стоит понимать, что это сложная задача, которая требует немало ресурсов.
Генерал-лейтенант ВС США в отставке Дэвид Дептула рассказал 24 Каналу, что уже имел подобный опыт. Ведь был командующим объединенной оперативной группы бесполетной зоны над Северным Ираком.
Как можно защитить украинское небо?
По мнению генерал-лейтенанта, важно просчитать все детали. Часто люди имеют разное представление о том, какой должна быть бесполетная зона.
Все зависит от обстоятельств и места – вы говорите о западе Украины или обо всей? Бесполетная зона не подходит для всех случаев, я действительно считаю, что есть смысл обсудить то, о чем я упоминал ранее. А именно интеграцию систем ПВО соседних стран, расположенных вдоль границы с Украиной,
– подчеркнул Дэвид Дептула.
Бесполетная зона – это термин, который люди понимают по-разному. Но можно представить это как интеграцию воздушных сил и защитных самолетов других стран, которые будут участвовать в воздушной обороне не только в Украине, но и на собственной территории. Это также будет предусматривать полеты над Украиной и перехват российских ракет.
"Поэтому думаю, это вариант, который нужно дополнительно изучить и рассмотреть, можно ли достичь соглашения с партнерами для фактической реализации такого сценария", – подытожил Дэвид Дептула.
Может ли Европа сбивать российские цели над Украиной?
- Владимир Зеленский отметил, что такое решение должно быть общим для всех стран. Но сейчас мы рассчитываем только на Польшу и Румынию. Они могли бы сбивать вражеские дроны и самолеты, которые летят на западную часть Украины.
- Американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил, что НАТО имеет достаточно самолетов, которые могут постоянно следить за небом Украины. Однако, для Альянса создание бесполетной зоны до сих пор кажется эскалацией.
- В Румынии отметили, что не поддерживают такую идею, ведь ее могут расценить как участие в войне. Однако в Польше выразили противоположное мнение. Там готовы к перехвату российских целей.