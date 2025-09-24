Не кожному підійде, – генерал-лейтенант США сказав, чи можлива безпольотна зона над Україною
- Генерал-лейтенант США Девід Дептула вважає, що захист українського неба потребує інтеграції систем ППО сусідніх країн.
- Польща готова підтримати створення безпольотної зони, тоді як Румунія висловлює занепокоєння щодо можливої ескалації.
Зараз тривають обговорення щодо можливого створення безпольотної зони над Україною. Варто розуміти, що це складне завдання, яке потребує чимало ресурсів.
Генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула розповів 24 Каналу, що уже мав подібний досвід. Адже був командувачем об’єднаної оперативної групи безпольотної зони над Північним Іраком.
Дивіться також Могли ще у 2022 році: авіаексперт сказав, як НАТО може допомогти у захисті неба України
Як можна захистити українське небо?
На думку генерал-лейтенанта, важливо прорахувати всі деталі. Часто люди мають різне уявлення про те, якою має бути безпольотна зона.
Все залежить від обставин та місця – ви кажете про захід України чи про всю? Безпольотна зона не підходить для усіх випадків, я справді вважаю, що є сенс обговорити те, про що я згадував раніше. А саме інтеграцію систем ППО сусідніх країн, що розташовані вздовж кордону з Україною,
– наголосив Девід Дептула.
Безпольотна зона – це термін, який люди розуміють по-різному. Але можна уявити це як інтеграцію повітряних сил й захисних літаків інших країн, які братимуть участь у повітряній обороні не лише в Україні, але й на власній території. Це також передбачатиме польоти над Україною та перехоплення російських ракет.
"Тож думаю, це варіант, який потрібно додатково вивчити й розглянути, чи можна досягнути угоди з партнерами для фактичної реалізації такого сценарію", – підсумував Девід Дептула.
Чи може Європа збивати російські цілі над Україною?
- Володимир Зеленський зауважив, що таке рішення має бути спільним для усіх країн. Але зараз ми розраховуємо лише на Польщу та Румунію. Вони могли б збивати ворожі дрони та літаки, які летять на західну частину України.
- Американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс заявив, що НАТО має достатньо літаків, які можуть постійно стежити за небом України. Однак, для Альянсу створення безпольотної зони досі здається ескалацією.
- У Румунії зазначили, що не підтримують таку ідею, адже її можуть розцінити як участь у війні. Однак у Польщі висловили протилежну думку. Там готові до перехоплення російських цілей.