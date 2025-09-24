Генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула розповів 24 Каналу, що уже мав подібний досвід. Адже був командувачем об’єднаної оперативної групи безпольотної зони над Північним Іраком.

Дивіться також Могли ще у 2022 році: авіаексперт сказав, як НАТО може допомогти у захисті неба України

Як можна захистити українське небо?

На думку генерал-лейтенанта, важливо прорахувати всі деталі. Часто люди мають різне уявлення про те, якою має бути безпольотна зона.

Все залежить від обставин та місця – ви кажете про захід України чи про всю? Безпольотна зона не підходить для усіх випадків, я справді вважаю, що є сенс обговорити те, про що я згадував раніше. А саме інтеграцію систем ППО сусідніх країн, що розташовані вздовж кордону з Україною,

– наголосив Девід Дептула.

Безпольотна зона – це термін, який люди розуміють по-різному. Але можна уявити це як інтеграцію повітряних сил й захисних літаків інших країн, які братимуть участь у повітряній обороні не лише в Україні, але й на власній території. Це також передбачатиме польоти над Україною та перехоплення російських ракет.

"Тож думаю, це варіант, який потрібно додатково вивчити й розглянути, чи можна досягнути угоди з партнерами для фактичної реалізації такого сценарію", – підсумував Девід Дептула.

Чи може Європа збивати російські цілі над Україною?