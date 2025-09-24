Генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула розповів 24 Каналу, що уже мав подібний досвід. Адже був командувачем об’єднаної оперативної групи безпольотної зони над Північним Іраком.
Дивіться також Могли ще у 2022 році: авіаексперт сказав, як НАТО може допомогти у захисті неба України
Як можна захистити українське небо?
На думку генерал-лейтенанта, важливо прорахувати всі деталі. Часто люди мають різне уявлення про те, якою має бути безпольотна зона.
Все залежить від обставин та місця – ви кажете про захід України чи про всю? Безпольотна зона не підходить для усіх випадків, я справді вважаю, що є сенс обговорити те, про що я згадував раніше. А саме інтеграцію систем ППО сусідніх країн, що розташовані вздовж кордону з Україною,
– наголосив Девід Дептула.
Безпольотна зона – це термін, який люди розуміють по-різному. Але можна уявити це як інтеграцію повітряних сил й захисних літаків інших країн, які братимуть участь у повітряній обороні не лише в Україні, але й на власній території. Це також передбачатиме польоти над Україною та перехоплення російських ракет.
"Тож думаю, це варіант, який потрібно додатково вивчити й розглянути, чи можна досягнути угоди з партнерами для фактичної реалізації такого сценарію", – підсумував Девід Дептула.
Чи може Європа збивати російські цілі над Україною?
- Володимир Зеленський зауважив, що таке рішення має бути спільним для усіх країн. Але зараз ми розраховуємо лише на Польщу та Румунію. Вони могли б збивати ворожі дрони та літаки, які летять на західну частину України.
- Американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс заявив, що НАТО має достатньо літаків, які можуть постійно стежити за небом України. Однак, для Альянсу створення безпольотної зони досі здається ескалацією.
- У Румунії зазначили, що не підтримують таку ідею, адже її можуть розцінити як участь у війні. Однак у Польщі висловили протилежну думку. Там готові до перехоплення російських цілей.