Генерал-лейтенант ВС США в отставке Дэвид Дептула рассказал 24 Каналу, что уже имел подобный опыт. Ведь был командующим объединенной оперативной группы бесполетной зоны над Северным Ираком.
Как можно защитить украинское небо?
По мнению генерал-лейтенанта, важно просчитать все детали. Часто люди имеют разное представление о том, какой должна быть бесполетная зона.
Все зависит от обстоятельств и места – вы говорите о западе Украины или обо всей? Бесполетная зона не подходит для всех случаев, я действительно считаю, что есть смысл обсудить то, о чем я упоминал ранее. А именно интеграцию систем ПВО соседних стран, расположенных вдоль границы с Украиной,
– подчеркнул Дэвид Дептула.
Бесполетная зона – это термин, который люди понимают по-разному. Но можно представить это как интеграцию воздушных сил и защитных самолетов других стран, которые будут участвовать в воздушной обороне не только в Украине, но и на собственной территории. Это также будет предусматривать полеты над Украиной и перехват российских ракет.
"Поэтому думаю, это вариант, который нужно дополнительно изучить и рассмотреть, можно ли достичь соглашения с партнерами для фактической реализации такого сценария", – подытожил Дэвид Дептула.
Может ли Европа сбивать российские цели над Украиной?
- Владимир Зеленский отметил, что такое решение должно быть общим для всех стран. Но сейчас мы рассчитываем только на Польшу и Румынию. Они могли бы сбивать вражеские дроны и самолеты, которые летят на западную часть Украины.
- Американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил, что НАТО имеет достаточно самолетов, которые могут постоянно следить за небом Украины. Однако, для Альянса создание бесполетной зоны до сих пор кажется эскалацией.
- В Румынии отметили, что не поддерживают такую идею, ведь ее могут расценить как участие в войне. Однако в Польше выразили противоположное мнение. Там готовы к перехвату российских целей.