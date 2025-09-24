Генерал-лейтенант ВС США в отставке Дэвид Дептула рассказал 24 Каналу, что уже имел подобный опыт. Ведь был командующим объединенной оперативной группы бесполетной зоны над Северным Ираком.

Смотрите также Могли еще в 2022 году: авиаэксперт сказал, как НАТО может помочь в защите неба Украины

Как можно защитить украинское небо?

По мнению генерал-лейтенанта, важно просчитать все детали. Часто люди имеют разное представление о том, какой должна быть бесполетная зона.

Все зависит от обстоятельств и места – вы говорите о западе Украины или обо всей? Бесполетная зона не подходит для всех случаев, я действительно считаю, что есть смысл обсудить то, о чем я упоминал ранее. А именно интеграцию систем ПВО соседних стран, расположенных вдоль границы с Украиной,

– подчеркнул Дэвид Дептула.

Бесполетная зона – это термин, который люди понимают по-разному. Но можно представить это как интеграцию воздушных сил и защитных самолетов других стран, которые будут участвовать в воздушной обороне не только в Украине, но и на собственной территории. Это также будет предусматривать полеты над Украиной и перехват российских ракет.

"Поэтому думаю, это вариант, который нужно дополнительно изучить и рассмотреть, можно ли достичь соглашения с партнерами для фактической реализации такого сценария", – подытожил Дэвид Дептула.

Может ли Европа сбивать российские цели над Украиной?