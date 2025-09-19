Владимир Путин хочет воевать дальше и не планирует завершать войну в Украине. Впрочем, сейчас Россия вряд ли имеет возможности для этого, ведь более 3,5 лет полномасштабной войны изрядно истощили ее ресурсы.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он сказал, что сегодня помогает Кремлю продолжать войну.

Благодаря чему Путин может воевать?

Один из фундаментальных мифов, который разрушила Украина, – Россия не может вести большую войну самостоятельно. Впрочем, есть два фактора, которые помогают диктатору воплощать его планы по войне в Украине:

продажа через посредников большого количества нефтепродукта. Индия в этом случае дает возможность зарабатывать огромные деньги, независимо от санкций;

экономическая поддержка Китая. Пекин дает все: ресурс, кредиты, деньги, возможности.

То есть страны посредники, через которые Москва получает доступ к глобальным рынкам и финансируешь войну за свой счет. Однако Россия покупает все у Китая.

Если убрать эти два фактора, то России нет. Вся эта история о великой милитарной стране, которая может вытянуть любую войну, не соответствует действительности. Россия самостоятельно уже ничего не может,

– сказал Подоляк.

По его словам, Кремль может воевать, ведь у него есть самый дешевый ресурс – это количество людей в депрессивных регионах, которых слишком много в России. Она слишком бедная, поэтому имеет этот дешевый ресурс в большом количестве, который можно отправлять на штурмы. Но все остальное – это, безусловно, помощь партнеров.

Как Китай помогает России в войне?