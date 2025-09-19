Володимир Путін хоче воювати далі й не планує завершувати війну в Україні. Втім, нині Росія навряд чи має можливості для цього, адже понад 3,5 роки повномасштабної війни неабияк виснажили її ресурси.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він сказав, що сьогодні допомагає Кремлю продовжувати війну.

Завдяки чому Путін може воювати?

Один із фундаментальних міфів, який зруйнувала Україна, – Росія неспроможна вести велику війну самостійно. Втім, є два чинники, які допомагають диктатору втілювати його плани щодо війни в Україні:

продаж через посередників великої кількості нафтопродукту. Індія в цьому випадку дає можливість заробляти шалені гроші, незалежно від санкцій;

економічна підтримка Китаю. Пекін дає все: ресурс, кредити, гроші, можливості.

Тобто є країни посередники, через які Москва отримує доступ до глобальних ринків і фінансуєш війну своїм коштом. Проте Росія купує все у Китаю.

Якщо прибрати ці два чинники, то Росії немає. Вся ця історія про велику мілітарну країну, яка може витягнути будь-яку війну, не відповідає дійсності. Росія самостійно вже нічого не може,

– мовив Подоляк.

За його словами, Кремль може воювати, адже у нього є найдешевший ресурс – це кількість людей в депресивних регіонах, яких занадто багато в Росії. Вона надто бідна, тому має цей дешевий ресурс у великій кількості, який можна відправляти на штурми. Але все інше – це, безумовно, допомога партнерів.

