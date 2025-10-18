Для ремонта возле ЗАЭС началось локальное "прекращение огня", – МАГАТЭ
- 18 октября во время локального "прекращения огня" начался ремонт поврежденных линий электропередачи к ЗАЭС.
- МАГАТЭ сообщает, что украинская и российская стороны "конструктивно сотрудничали" для проведения этих работ.
В субботу, 18 октября, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС начались работы по ремонту поврежденных линий электропередачи. Для этого в регионе продолжается так называемое "прекращение огня".
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ. С ним "конструктивно сотрудничали" украинская и российская стороны.
Что известно о ремонте возле ЗАЭС?
После 4-недельного отключения Запорожской АЭС от электроэнергии на объекте начались ремонтные работы. Для этого там создали локальные зоны "прекращения огня".
По словам Гросси, для реализации сложного плана ремонта с МАГАТЭ "конструктивно сотрудничали" украинская и российская стороны.
Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности и защиты,
– говорится в сообщении агентства.
Ремонт линий электропередач на ЗАЭС / Фото МАГАТЭ
Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил эксклюзивно в эфире 24 Канала, что ситуация, которая сложилась на ЗАЭС, когда ее питание обеспечивают резервные генераторы, не приведет к ядерной катастрофе. Однако настоящей угрозой для объекта является наличие там неквалифицированного персонала.
Что происходит на ЗАЭС в последнее время?
- ЗАЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате российских обстрелов 23 сентября.
- По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, оккупанты намеренно разорвали соединение с украинской энергосистемой, ведь хотели принудительно протестировать подключение к собственной сети.
- 17 октября глава "Росатома" Алексей Лихачев анонсировал так называемое "перемирие" вблизи ЗАЭС для ремонта линий электропередач.