Для ремонту біля ЗАЕС розпочалося локальне "припинення вогню", – МАГАТЕ
- 18 жовтня під час локального "припинення вогню" розпочався ремонт пошкоджених ліній електропередачі до ЗАЕС.
- МАГАТЕ повідомляє, що українська та російська сторони "конструктивно співпрацювали" для проведення цих робіт.
У суботу, 18 жовтня, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередачі. Для цього в регіоні триває так зване "припинення вогню".
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на МАГАТЕ. З ним "конструктивно співпрацювали" українська та російська сторони.
Що відомо про ремонт біля ЗАЕС?
Після 4-тижневого відключення Запорізької АЕС від електроенергії на об'єкті розпочалися ремонтні роботи. Для цього там створили локальні зони "припинення вогню".
За словами Гроссі, для реалізації складного плану ремонту з МАГАТЕ "конструктивно співпрацювали" українська та російська сторони.
Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту,
– йдеться в повідомленні агентства.
Ремонт ліній електропередач на ЗАЕС / Фото МАГАТЕ
Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив ексклюзивно в етері 24 Каналу, що ситуація, яка склалася на ЗАЕС, коли її живлення забезпечують резервні генератори, не призведе до ядерної катастрофи. Проте справжньою загрозою для об'єкта є наявність там некваліфікованого персоналу.
Що відбувається на ЗАЕС останнім часом?
ЗАЕС було відключено від зовнішнього електропостачання внаслідок російських обстрілів 23 вересня.
За словами очільника МЗС України Андрія Сибіги, окупанти навмисно розірвали з'єднання з українською енергосистемою, адже хотіли примусово протестувати підключення до власної мережі.
17 жовтня голова "Росатома" Олексій Ліхачов анонсував так зване "перемир'я" поблизу ЗАЕС задля ремонту ліній електропередач.