Укр Рус
24 Канал Новини України Для ремонту біля ЗАЕС розпочалося локальне "припинення вогню", – МАГАТЕ
18 жовтня, 13:22
2

Для ремонту біля ЗАЕС розпочалося локальне "припинення вогню", – МАГАТЕ

Анастасія Безейко
Основні тези
  • 18 жовтня під час локального "припинення вогню" розпочався ремонт пошкоджених ліній електропередачі до ЗАЕС.
  • МАГАТЕ повідомляє, що українська та російська сторони "конструктивно співпрацювали" для проведення цих робіт.

У суботу, 18 жовтня, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередачі. Для цього в регіоні триває так зване "припинення вогню".

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на МАГАТЕ. З ним "конструктивно співпрацювали" українська та російська сторони.

Дивіться також Такого не робив жоден терорист: експерти розібрали, чим небезпечні провокації на ЗАЕС 

Що відомо про ремонт біля ЗАЕС?

Після 4-тижневого відключення Запорізької АЕС від електроенергії на об'єкті розпочалися ремонтні роботи. Для цього там створили локальні зони "припинення вогню".

За словами Гроссі, для реалізації складного плану ремонту з МАГАТЕ "конструктивно співпрацювали" українська та російська сторони.

Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту,
– йдеться в повідомленні агентства.


Ремонт ліній електропередач на ЗАЕС / Фото МАГАТЕ

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив ексклюзивно в етері 24 Каналу, що ситуація, яка склалася на ЗАЕС, коли її живлення забезпечують резервні генератори, не призведе до ядерної катастрофи. Проте справжньою загрозою для об'єкта є наявність там некваліфікованого персоналу.

Що відбувається на ЗАЕС останнім часом?

  • ЗАЕС було відключено від зовнішнього електропостачання внаслідок російських обстрілів 23 вересня.

  • За словами очільника МЗС України Андрія Сибіги, окупанти навмисно розірвали з'єднання з українською енергосистемою, адже хотіли примусово протестувати підключення до власної мережі.

  • 17 жовтня голова "Росатома" Олексій Ліхачов анонсував так зване "перемир'я" поблизу ЗАЕС задля ремонту ліній електропередач.