Перекрытие дорог в Киеве из-за блэкаута: в ДТЭК призвали Троещину не мешать ремонтам
- На Троещине в Киеве перекрывали дороги из-за отсутствия электроэнергии, ДТЭК призывает не мешать ремонтным работам.
- Энергетические сети перегружены из-за отсутствия теплообеспечения, что вызывает частые аварии. Жителей просят использовать мощные приборы по очереди.
Одна из самых сложных ситуаций в энергетике в Киеве остается на Троещине, из-за чего люди 29 января перекрывали дороги. Энергетики призвали жителей не мешать ремонтам на объектах.
Об этом написал ДТЭК на своей фейсбук-странице.
Что написали в ДТЭК к жителям Троещины?
В ДТЭК отметили, что понимают, в какой критической ситуации сейчас находится Троещина, поэтому делают все возможное, чтобы электроэнергия была в районе максимально длительное время.
Однако из-за отсутствия централизованного теплоснабжения электрические сети выходят из строя постоянно из-за перегрузки. Они не рассчитаны на постоянное использование обогревателей и мощных приборов одновременно,
– говорится в сообщении.
В компании отметили, что только за последнюю неделю произошло 26 аварий на подстанциях в районе, а также постоянно перегорают подземные кабели. Такие ремонты требуют значительного времени.
"Некоторые ремонты длятся до двух суток. Сейчас все силы приоритетно направлены, чтобы устранять эти аварии и возвращать свет. Энергетики работают круглосуточно без отдыха. Однако они нуждаются в поддержке", – объяснили в ДТЭК.
Там призвали жителей Троещины не препятствовать работе бригад. В компании объяснили, что митинги или перекрытия дорог не помогают и не ускоряют ремонты.
Они, наоборот, мешают работе, скорости передвижения и лишают возможности реагировать быстрее. Энергетики обращаются к жителям Троещины и всех киевлян – используйте мощные приборы по очереди. Сейчас это критически важно для обеспечения светом,
– резюмировано в заметке.
Какова ситуация со светом и теплом на Троещине?
Глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что ТЭЦ-6 перестала подавать тепло на Троещину, из-за чего примерно 700 домов остались без отопления. Чиновник также отметил, что отопить Троещину генераторами невозможно.
До этого Максим Бахматов рассказывал, что Киев не подготовился к возможным блэкаутам и последствий, которые мог нанести враг ударами по столице. Глава Деснянской РГА объяснил, что в городе не развивали рассредоточенную альтернативную генерацию.
В ДТЭК, в свою очередь, сообщили, что в полночь 29 января в Киеве возвращаются графики отключений света. Они будут неравномерными и никак не привязанными к привычным жителям столицы очередей.