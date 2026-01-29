Перекриття доріг у Києві через блекаут: у ДТЕК закликали Троєщину не заважати ремонтам
- На Троєщині в Києві перекривали дороги через відсутність електроенергії, ДТЕК закликає не заважати ремонтним роботам.
- Енергетичні мережі перевантажені через відсутність теплозабезпечення, що викликає часті аварії. Жителів просять використовувати потужні прилади по черзі.
Одна з найскладніших ситуацій в енергетиці у Києві залишається на Троєщині, через що люди 29 січня перекривали дороги. Енергетики закликали жителів не заважати ремонтам на об'єктах.
Про це написав ДТЕК на своїй фейсбук-сторінці.
До теми Поки люди без світла й тепла: Железняк розповів, як з енергетики вкрали ще 2 мільярди
Що написали у ДТЕК до жителів Троєщини?
У ДТЕК зазначили, що розуміють, в якій критичній ситуації наразі перебуває Троєщина, тож роблять все можливе, аби електроенергія була в районі максимально тривалий час.
Однак через відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі виходять з ладу постійно через перевантаження. Вони не розраховані на постійне використання обігрівачів та потужних приладів одночасно,
– йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що тільки за останній тиждень сталось 26 аварій на підстанціях в районі, а також постійно перегорають підземні кабелі. Такі ремонти потребують значного часу.
"Деякі ремонти тривають до двох діб. Зараз всі сили пріоритетно спрямовані, щоб усувати ці аварії й повертати світло. Енергетики працюють цілодобово без відпочинку. Однак вони потребують підтримки", – пояснили в ДТЕК.
Там закликали жителів Троєщини не перешкоджати роботі бригад. У компанії пояснили, що мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти.
Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та позбавляють змоги реагувати швидше. Енергетики звертаються до мешканців Троєщини та всіх киян – використовуйте потужні прилади по черзі. Зараз це критично важливо для забезпечення світлом,
– резюмовано в дописі.
Яка ситуація зі світлом та теплом на Троєщині?
Очільник Деснянської РДА Максим Бахматов розповів, що ТЕЦ-6 перестала подавати тепло на Троєщину, через що приблизно 700 будинків залишились без опалення. Посадовець також наголосив, що опалити Троєщину генераторами неможливо.
До цього Максим Бахматов розповідав, що Київ не підготувався до можливих блекаутів та наслідків, які міг завдати ворог ударами по столиці. Очільник Деснянської РДА пояснив, що у місті не розвивали розосереджену альтернативну генерацію.
У ДТЕК, своєю чергою, повідомили, що опівночі 29 січня у Києві повертаються графіки відключень світла. Вони будуть нерівномірними та ніяк не прив'язаними до звичних жителям столиці черг.