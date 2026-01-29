Укр Рус
24 Канал Новини України Перекриття доріг у Києві через блекаут: у ДТЕК закликали Троєщину не заважати ремонтам
29 січня, 08:56
3

Перекриття доріг у Києві через блекаут: у ДТЕК закликали Троєщину не заважати ремонтам

Владислав Кравцов
Основні тези
  • На Троєщині в Києві перекривали дороги через відсутність електроенергії, ДТЕК закликає не заважати ремонтним роботам.
  • Енергетичні мережі перевантажені через відсутність теплозабезпечення, що викликає часті аварії. Жителів просять використовувати потужні прилади по черзі.

Одна з найскладніших ситуацій в енергетиці у Києві залишається на Троєщині, через що люди 29 січня перекривали дороги. Енергетики закликали жителів не заважати ремонтам на об'єктах.

Про це написав ДТЕК на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Поки люди без світла й тепла: Железняк розповів, як з енергетики вкрали ще 2 мільярди 

Що написали у ДТЕК до жителів Троєщини?

У ДТЕК зазначили, що розуміють, в якій критичній ситуації наразі перебуває Троєщина, тож роблять все можливе, аби електроенергія була в районі максимально тривалий час. 

Однак через відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі виходять з ладу постійно через перевантаження. Вони не розраховані на постійне використання обігрівачів та потужних приладів одночасно, 
– йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що тільки за останній тиждень сталось 26 аварій на підстанціях в районі, а також постійно перегорають підземні кабелі. Такі ремонти потребують значного часу. 

"Деякі ремонти тривають до двох діб. Зараз всі сили пріоритетно спрямовані, щоб усувати ці аварії й повертати світло. Енергетики працюють цілодобово без відпочинку. Однак вони потребують підтримки", – пояснили в ДТЕК. 

Там закликали жителів Троєщини не перешкоджати роботі бригад. У компанії пояснили, що мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти. 

Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та позбавляють змоги реагувати швидше. Енергетики звертаються до мешканців Троєщини та всіх киян – використовуйте потужні прилади по черзі. Зараз це критично важливо для забезпечення світлом, 
– резюмовано в дописі.

Яка ситуація зі світлом та теплом на Троєщині?

  • Очільник Деснянської РДА Максим Бахматов розповів, що ТЕЦ-6 перестала подавати тепло на Троєщину, через що приблизно 700 будинків залишились без опалення. Посадовець також наголосив, що опалити Троєщину генераторами неможливо.

  • До цього Максим Бахматов розповідав, що Київ не підготувався до можливих блекаутів та наслідків, які міг завдати ворог ударами по столиці. Очільник Деснянської РДА пояснив, що у місті не розвивали розосереджену альтернативну генерацію.

  • У ДТЕК, своєю чергою, повідомили, що опівночі 29 січня у Києві повертаються графіки відключень світла. Вони будуть нерівномірними та ніяк не прив'язаними до звичних жителям столиці черг.