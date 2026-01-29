Перекриття доріг у Києві через блекаут: у ДТЕК закликали Троєщину не заважати ремонтам

Одна з найскладніших ситуацій в енергетиці у Києві залишається на Троєщині, через що люди 29 січня перекривали дороги. Енергетики закликали жителів не заважати ремонтам на об'єктах.

Про це написав ДТЕК на своїй фейсбук-сторінці.

Що написали у ДТЕК до жителів Троєщини?

У ДТЕК зазначили, що розуміють, в якій критичній ситуації наразі перебуває Троєщина, тож роблять все можливе, аби електроенергія була в районі максимально тривалий час.

Однак через відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі виходять з ладу постійно через перевантаження. Вони не розраховані на постійне використання обігрівачів та потужних приладів одночасно,

– йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що тільки за останній тиждень сталось 26 аварій на підстанціях в районі, а також постійно перегорають підземні кабелі. Такі ремонти потребують значного часу.

"Деякі ремонти тривають до двох діб. Зараз всі сили пріоритетно спрямовані, щоб усувати ці аварії й повертати світло. Енергетики працюють цілодобово без відпочинку. Однак вони потребують підтримки", – пояснили в ДТЕК.

Там закликали жителів Троєщини не перешкоджати роботі бригад. У компанії пояснили, що мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти.

Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та позбавляють змоги реагувати швидше. Енергетики звертаються до мешканців Троєщини та всіх киян – використовуйте потужні прилади по черзі. Зараз це критично важливо для забезпечення світлом,

– резюмовано в дописі.

Яка ситуація зі світлом та теплом на Троєщині?