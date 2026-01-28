Народний депутат Ярослав Железняк розповів 24 Каналу, що всі ці компанії відомі. За його словами, у "схемі" фігурують люди про яких ми чули у скандалі з Тимуром Міндічем.
Що відомо про скандал в енергетиці?
Ярослав Железняк пояснив обставини справи. Річ у тому, що є максимальна ціна за якою можна продавати електроенергію. Втім ця норма заважала нам імпортувати, тому ухвалили рішення підвищити ціну за мегават-годину з 7500 до приблизно 13 тисяч гривень.
Але за "дивним" збігом обставин у цей самий день Енергоатом продав дуже багато своєї електроенергії за старою ціною, хоча міг це не робити. Знову ж таки за "дивним" збігом обставин з'явилися компанії, які купили її на 300 – 400% більше, ніж купували раніше.
Буквально через кілька днів комісія з регулювання тарифів, яка майже повністю складається з людей Міндіча, та Енергоатом, де також залишились люди Міндіча, – прокручують схему. Як наслідок, компанія купила мегават-годину за 7500, а за кілька днів продала його за 13 тисяч,
– розповів народний депутат.
Так компанія заробила приблизно 85% за трансакцію, практично нічого не роблячи. Відповідно українці платять більше за електроенергію, а Енергоатом має збитки. Коли всі дізналися про цей скандал, ДТЕК відмовився співпрацювати з Енергоатомом.
"Але ми далі віддаємо електроенергію за старими цінами, кампанії її продають. Так з кишень українців могли забрати майже 2 мільярди гривень. Все це відбувається тоді, коли люди сидять без тепла й світла", – додав народний депутат.
Тепер депутати організовують зустріч, на неї запросять фігурантів справи. Також подають заяву в НАБУ та очікують на реакцію. Важливо розуміти, що історія не поодинока. На жаль, доводиться констатувати, що бездіяльність урядовців часто призводить до таких ситуацій.
Скандал з Міндічем: головне
- На початку листопада 2025 року НАБУ та САП викрили злочинну схему в енергетиці, до якої були причетні топпосадовці. Фігуранти справи чинили вплив на стратегічне підприємство Енергоатом та отримували "відкати". Також контролювали кадрові рішення, фінансові потоки й закупівлі.
- НАБУ оприлюднили частину аудіозаписів, які підтверджують злочин. Стало відомо, що керівником злочинної організації є бізнесмен Тимур Міндіч, також говорили про участь ексміністра енергетики Германа Галущенка, колишнього радника міністра енергетики Ігора Миронюка та інших.
- Володимир Зеленський заявив, що відповідальні особи мають піти у відставку. Так своїх посад позбулися міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. Роботу Енергоатома мали перезапустити, а повноваження Наглядової ради компанії уряд достроково припинив.