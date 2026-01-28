Народний депутат Ярослав Железняк розповів 24 Каналу, що всі ці компанії відомі. За його словами, у "схемі" фігурують люди про яких ми чули у скандалі з Тимуром Міндічем.

Ярослав Железняк пояснив обставини справи. Річ у тому, що є максимальна ціна за якою можна продавати електроенергію. Втім ця норма заважала нам імпортувати, тому ухвалили рішення підвищити ціну за мегават-годину з 7500 до приблизно 13 тисяч гривень.

Але за "дивним" збігом обставин у цей самий день Енергоатом продав дуже багато своєї електроенергії за старою ціною, хоча міг це не робити. Знову ж таки за "дивним" збігом обставин з'явилися компанії, які купили її на 300 – 400% більше, ніж купували раніше.

Буквально через кілька днів комісія з регулювання тарифів, яка майже повністю складається з людей Міндіча, та Енергоатом, де також залишились люди Міндіча, – прокручують схему. Як наслідок, компанія купила мегават-годину за 7500, а за кілька днів продала його за 13 тисяч,

– розповів народний депутат.

Так компанія заробила приблизно 85% за трансакцію, практично нічого не роблячи. Відповідно українці платять більше за електроенергію, а Енергоатом має збитки. Коли всі дізналися про цей скандал, ДТЕК відмовився співпрацювати з Енергоатомом.

"Але ми далі віддаємо електроенергію за старими цінами, кампанії її продають. Так з кишень українців могли забрати майже 2 мільярди гривень. Все це відбувається тоді, коли люди сидять без тепла й світла", – додав народний депутат.

Тепер депутати організовують зустріч, на неї запросять фігурантів справи. Також подають заяву в НАБУ та очікують на реакцію. Важливо розуміти, що історія не поодинока. На жаль, доводиться констатувати, що бездіяльність урядовців часто призводить до таких ситуацій.

