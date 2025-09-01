Россия способна снова наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре осенью и зимой. Это повышает риски перебоев с электроэнергией во время отопительного сезона.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, что после провала летней кампании на фронте Кремль может прибегнуть к террору против украинцев. Он отметил, что сценарий блэкаутов остается возможным и этой зимой.

Новые удары по энергетике остаются вероятными

Осенью и зимой Россия может снова бить по украинской энергосистеме. Так Кремль будет стремиться сорвать отопительный сезон и запугать население.

Такие риски существуют, как и прошлой и позапрошлой зимой. Это в очередной раз способ запугать и сломать Украину и украинцев,

– объяснил военнослужащий Александр Мусиенко.

Он добавил, что враг будет сочетать атаки на критическую инфраструктуру с информационными кампаниями, чтобы оправдать террор и усилить давление на общественное мнение.

Кремль ищет другие способы давления

По словам Мусиенко, провал летней кампании на фронте заставил российское командование искать другие пути воздействия. Враг не достиг заявленных целей на Донбассе, поэтому пытается прикрывать неудачи ударами по гражданским и энергетике.

Летняя кампания на фронте провалена. Россия рассчитывала хотя бы продвинуться до полупути в захвате Донецкой области, но этого не произошло,

– отметил военнослужащий.

Он подчеркнул, что вместе с обстрелами Кремль будет усиливать информационные атаки, пытаясь подать удары по энергетике как "ответ" на украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Информационное давление и переговорная слабость России

Мусиенко отметил, что Кремль пытается заместить военные неудачи ударами по энергетике и психологическим давлением. Россия распространяет месседжи о возможных блэкаутах, чтобы подорвать устойчивость украинцев и создать картинку слабого государства на международной арене.

Цель этого террора – сломать сопротивление и создать проблемы не только для граждан, но и для экономики,

– подчеркнул Мусиенко.

Он подчеркнул, что вместе с провалом летней кампании и отсутствием прогнозов у российского командования Кремль использует удары как инструмент влияния на переговоры. Москва стремится заставить Украину прекратить атаки по нефтеперерабатывающим заводам, прикрываясь ударами по нашей энергетике.

