Росія здатна знову завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі восени й узимку. Це підвищує ризики перебоїв з електроенергією під час опалювального сезону.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, що після провалу літньої кампанії на фронті Кремль може вдатися до терору проти українців. Він зауважив, що сценарій блекаутів залишається можливим і цієї зими.

Нові удари по енергетиці залишаються ймовірними

Восени та взимку Росія може знову бити по українській енергосистемі. Так Кремль прагнутиме зірвати опалювальний сезон і залякати населення.

Такі ризики існують, як і минулої та позаминулої зими. Це вкотре спосіб залякати та зламати Україну й українців,

– пояснив військовослужбовець Олександр Мусієнко.

Він додав, що ворог поєднуватиме атаки на критичну інфраструктуру з інформаційними кампаніями, щоб виправдати терор і посилити тиск на громадську думку.

Кремль шукає інші способи тиску

За словами Мусієнка, провал літньої кампанії на фронті змусив російське командування шукати інші шляхи впливу. Ворог не досяг заявлених цілей на Донбасі, тож намагається прикривати невдачі ударами по цивільних та енергетиці.

Літня кампанія на фронті провалена. Росія розраховувала хоча б просунутися до напівшляху в захопленні Донецької області, але цього не сталося,

– зазначив військовослужбовець.

Він підкреслив, що разом з обстрілами Кремль посилюватиме інформаційні атаки, намагаючись подати удари по енергетиці як "відповідь" на українські атаки по нафтопереробних заводах у Росії.

Інформаційний тиск і переговорна слабкість Росії

Мусієнко зауважив, що Кремль намагається замістити військові невдачі ударами по енергетиці та психологічним тиском. Росія поширює меседжі про можливі блекаути, щоб підірвати стійкість українців і створити картинку слабкої держави на міжнародній арені.

Мета цього терору – зламати спротив і створити проблеми не лише для громадян, а й для економіки,

– наголосив Мусієнко.

Він підкреслив, що разом із провалом літньої кампанії та відсутністю прогнозів у російського командування Кремль використовує удари як інструмент впливу на переговори. Москва прагне змусити Україну припинити атаки по нафтопереробних заводах, прикриваючись ударами по нашій енергетиці.

Які наслідки останніх атак росіян на енергетику України?