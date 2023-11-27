Блокада польской границы: кто стоит за протестами и почему власти Польши молчат

Ситуация на границе Украины и Польши становится все более напряженной. Польские перевозчики пригрозили заблокировать работу всех пунктов пропуска. Также к перевозчикам вдруг присоединились и аграрии.

В то же время польские власти не демонстрируют никакой заинтересованности решать этот вопрос. Подробнее о причинах блокады польской границы рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Польские перевозчики пригрозили заблокировать работу всех пунктов

Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика – Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.

Верховная Рада Украины 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением по разблокированию границы для перевозчиков, но четкого ответа пока нет.

Польские перевозчики сегодня пригрозили заблокировать работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом заявил представитель польского комитета по защите перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.

По его словам, польские перевозчики готовы к радикальным шагам, но допускает, что все же возможно этого и не произойдет, если будет найдено приемлемое решение.

Уже сейчас, например, на пункте пропуска "Медика – Шегини" очередь из грузовиков растянулась на 30 километров. Среднее время ожидания составляет 127 часов. Польские водители также стоят в очередях на украинской стороне по несколько дней.

Что требуют блокировщики границы

Впрочем, что же требуют блокировщики границы? Польские перевозчики требуют вернуть с 1 января следующего года практику предоставления Украине разрешений на грузовые перевозки, отмененные Еврокомиссией после начала полномасштабного вторжения России в знак солидарности с Украиной.

Это соглашение фактически действует до июля следующего года, но польские перевозчики стремятся отменить его раньше.

Стоит отметить, что поляки в свое время также проходили через такую же ситуацию. В 1990-х большую часть грузов по всей Европе перевозили немецкие, итальянские и французские водители фур, и именно они на этом зарабатывали.

Но, в 2000-х годах, когда Польша вступала в ЕС, польские перевозчики своими низкими ценами и лучшим качеством вытеснили с рынка грузовых автоперевозок немцев, французов и итальянцев.

То есть произошло то, на что сейчас жалуются поляки в отношении украинцев. Тогда для поляков, как и сейчас для украинцев, были отменены разрешения на перевозки и это изменило баланс европейского рынка. Но в случае с поляками, не вызвало такой реакции – никто в 2000-х не блокировал из-за этого границы Польши.

Тем не менее далее среди требований польских перевозчиков есть запрет на регистрацию компании в Польше, если их финансовая деятельность происходит в Украине.

Следует признать, что такие случаи действительно не единичны. Кроме того, польские перевозчики хотят получить доступ к украинской системе "Шлях", что давало бы польским перевозчикам возможность брать на работу украинских водителей, беспрепятственно пересекающих границу. Пока такая опция доступна только украинским перевозчикам.

Кто является организатором протеста

По сути, организатором забастовки является некий "Комитет защиты перевозчиков и работодателей транспорта", который, странным образом, был создан незадолго до блокады границы.

В забастовке участвует несколько польских компаний-перевозчиков из тысяч зарегистрированных в Польше. Это свидетельствует о том, что масштаб поддержки протеста среди польских перевозчиков мизерный. Да и фактически, каждый может создать какой-то Комитет и блокировать дорогу, пока это не нарушает закон.

Но этого, похоже, оказалось мало, и перевозчики присоединили к блокированию границы еще и польских аграриев. И здесь вообще начинается странная ситуация, ведь польские аграрии блокируют границу для украинских перевозчиков, но их требования вообще не имеют никакого отношения к Украине, а направлены польскому правительству.

В частности, они выдвигают три главных требования: доплаты к закупочным ценам на кукурузу, программа предоставления низкопроцентных кредитов аграриям и сохранение ставки аграрного налога. Зачем в этом случае блокировать границу – непонятно.

Честно говоря, польские аграрии могли бы пикетировать польские правительственные здания – это было бы уместнее. Еще абсурднее то, что правительство Польши уже выполнило их предварительное требование, которое могло бы хоть как-то касаться границы – это запрет импорта украинского зерна на польский рынок. Эта норма продолжает действовать.

Как блокирование границы вредит Украине

Для Украины такое блокирование границы уже наносит большой вред. По итогам 2022 года Польша занимает первое место по объемам двусторонней торговли товарами между Украиной и странами Европы. На нее приходится почти четверть от общего объема. И он продолжал расти, несмотря на войну.

За последние 5 лет товарооборот между Украиной и Польшей вырос более чем в 24 раза – с 500 миллионов долларов до более чем 12 миллиардов. При этом Украина больше экспортирует в Польшу, чем импортирует.

И опять-таки, если вспомнить период вступления Польши в ЕС – то вырисовывалась такая же картина относительно соседних стран Польши, но никто полякам границы не блокировал. Но есть и большая проблема. В Украине работают и европейские компании, для которых также перекрыта граница.

После начала блокады польских перевозчиков немецкое издание Spiegel уже намекало, что несколько предприятий с немецким капиталом, которые работают в Украине, уже задумываются о выходе из страны. И что парадоксально – не из-за российской агрессии, а из-за ситуации на западной границе.

Почему польские власти до сих пор не вмешались в ситуацию

Здесь возникает вопрос, а почему же польские власти до сих пор не вмешались в ситуацию? Дело в том, что блокада польско-украинской границы для движения грузовиков продолжается фактически в период межвластия в Польше. То есть отдельные политические силы четко подгадали момент для нанесения удара.

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский намекнул, что проблему можно решить, но для этого нужно дать полякам время.

И президент был прав, ведь после последних выборов сейчас у власти все еще находится правительство Матеуша Моравецкого. Он уже получил от президента Дуды право на формирование нового правительства, несмотря на то, что его партия не выиграла выборы.

И вот сейчас Моравецкий занят тем, чтобы сформировать новую команду, которую представляет сегодня. А вот действующий министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчык, который от правительства Польши сейчас ведет переговоры с Украиной и Еврокомиссией по урегулированию ситуации на границе, не слишком обеспокоен этой проблемой, потому что скоро его просто отправят в отставку.

Так что до формирования нового правительства никто в польском политикуме не хочет брать на себя ответственность за границу – все ждут. А вот кто не ждет – так это антиукраинские политические силы в Польше.

За несколько дней до начала блокады, 3 ноября, в Сейме была проведена пресс-конференция, на которой рядом с организаторами этого протеста стояли лидеры националистической "Конфедерации" – политсилы, которая вскоре до этого с откровенно антиукраинскими тезисами шла на осенние парламентские выборы.

Политики этой партии подчеркивают, что правительство Польши не интересуется интересами польских перевозчиков и не защищает их интересы. Следовательно, они теряют работу и рынок, от чего польский бюджет якобы недополучает значительные средства.

Один из лидеров Конфедерации Рафал Меклер является соорганизатором блокады. В соцсетях он активно отчитывается о ходе протеста и анонсирует дальнейшие шаги.

Меклер уже давно озвучивает крайне антиукраинские тезисы. И даже в начале полномасштабной войны, вместо четкого осуждения нападения России на Украину, в фейсбуке вспомнил о страшных бандеровцах.