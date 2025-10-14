Производители американского оружия показали на выставке Ассоциации армии США (AUSA) новые автономные многоцелевые боевые машины FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles). С их помощью можно запускать с земли различные ракеты, в том числе Tomahawk.

Ежегодная выставка проходит с 13 по 15 октября. Разработчиком техники является компания Oshkosh Defense.

Что известно о новых машинах FMAV?

В компании поддерживают модернизацию вооружения, которым можно наносить удары на большом расстоянии. Поэтому их решения уже готовы к подобному использованию и к тому же увеличивают возможности солдат с меньшими рисками в сложных условиях.

Машины создадут гибкую платформу для будущих систем дальнего поражения, что будет иметь высокую мобильность, автономность и мультифункциональность.

На выставке презентовали три готовые к производству боевые машины FMAV. Одна из них – экстремальное многоцелевое автономное транспортное средство под названием X-MAV. Оно может запускать ракеты Tomahawk. Огневая мощность этой машины похожа на пусковую установку Typhon, но является более мобильной и проходимой. Это является преимуществом X-MAV для использования в сложных условиях.

Презентовали также среднее многоцелевое автономное транспортное средство M-MAV. Машина базируется на FMTV A2 и будет запускать GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS и боеприпасы MFOM, включая Joint Reduced Range Rocket (JR3).

L-MAV – третья машина от компании. Это легкое многоцелевое автономное транспортное средство, которое будет использоваться для тактической поддержки и борьбы с беспилотниками. На платформе расположены дроны Switchblade 600 и система BlueHalo Titan C-UAS. С помощью этой техники военные смогут одновременно вести разведку, поражать цели и противодействовать вражеским БпЛА.