Можуть запускати Tomahawk із землі: американська компанія показала нові бойові машини
- Американська компанія Oshkosh Defense представила на виставці AUSA нові автономні бойові машини FMAV, здатні запускати ракети Tomahawk з землі.
- Машини FMAV включають екстремальний X-MAV, середній M-MAV та легкий L-MAV.
Виробники американської зброї показали на виставці Асоціації армії США (AUSA) нові автономні багатоцільові бойові машини FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles). За їхньою допомомгою можна запускати з землі різні ракети, в тому числі Tomahawk.
Щорічна виставка проходить з 13 по 15 жовтня. Розробником техніки є компанія Oshkosh Defense. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт виробника.
Що відомо про нові машини FMAV?
У компанії підтримують модернізацію озброєння, яким можна завдавати удари на великій відстані. Тому їхні рішення вже готові до подібного використання й до того ж збільшують можливості солдатів з меншими ризиками в складних умовах.
Машини створять гнучку платформу для майбутніх систем дальнього ураження, що матиме високу мобільність, автономність і мультифункціональність.
На виставці презентували три готові до виробництва бойові машини FMAV. Одна з них – екстремальний багатоцільовий автономний транспортний засіб під назвою X-MAV. Він може запускати ракети Tomahawk. Вогнева потужність цієї машини схожа на пускову установку Typhon, але є більш мобільною та прохідною. Це є перевагою X-MAV для використання в складних умовах.
Презентували також середній багатоцільовий автономний транспортний засіб M-MAV. Машина базується на FMTV A2 та запускатиме GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS та боєприпаси MFOM, включно з Joint Reduced Range Rocket (JR3).
L-MAV – третя машина від компанії. Це легкий багатоцільовий автономний транспортний засіб, що використовуватиметься для тактичної підтримки та боротьби з безпілотниками. На платформі розташовані дрони Switchblade 600 і система BlueHalo Titan C-UAS. За допомогою цієї техніки військові зможуть одночасно вести розвідку, уражати цілі й протидіяти ворожим БпЛА.
Чим унікальні Tomahawk?
Україна може отримати Tomahawk: що відомо?
Американський президент Дональд Трамп заявив, що майже ухвалив рішення щодо надання ракет Tomahawk Україні. Однак він хоче отримати відповіді на кілька питань щодо їх використання. Україна своєю чергою використає допомогу від партнерів для ударів безпосередньо по військових цілях на території Росії.
Цікаво, що Tomahawk вже показали свою успішність в Сирії у 2017 – 2018 роках. Тоді незалежні оцінки підтвердили, що більша частина боєприпасів досягла цілей, адже перехопити їх важко.