Полковник армии США в отставке Джон Свит в эфире 24 Канала рассказал об особенностях американской крылатой ракеты Tomahawk. Также он оценил особенности украинского "Фламинго".

Читайте также Трамп блефует, – в Кремле снова угрожают США из-за предоставления Tomahawk для Украины

Чем отличаются ракеты Tomahawk и "Фламинго"?

Мир отметил, что и Tomahawk, и "Фламинго" имеют увеличенную дальность полета. Американская ракета обеспечивает возможность глубоких ударов, системы наведения доставляют их от точки пуска к цели.

Есть два вида ракет Tomahawk. Один, по его словам, несет взрывчатку весом 1000 фунтов (почти 500 килограммов), второй – бомба комбинированного действия, это кассетный боеприпас.

"Это самое важное – Tomahawk может летать на малой высоте с высокой дозвуковой скоростью. Его можно пилотировать по траекториям отклонения. Он имеет уникальное свойство зависать над целью, чтобы поразить ее в наиболее удобный момент", – подчеркнул полковник армии США в отставке.

Обратите внимание! Владимир Зеленский назвал три способа, как может финансироваться закупка ракет Tomahawk. А именно – по программе PURL, заключение крупного соглашения с США и использование российских замороженных активов.

В этом, по мнению Свита, заключается разница между Tomahawk и "Фламинго". Различные ракеты имеют разный радиус поражения, но американские ракеты обеспечивают значительно большую дальность и высокую вероятность достижения цели.

Владимир Зеленский не подтвердил, что Украина уже применила ракету "Фламинго". Но он отметил, что во время атак по России украинские силы применяли не только дроны украинского производства.

Полковник армии США в отставке подчеркнул, что ракеты "Фламинго" увеличивают дальность поражения целей на российской территории. Поэтому Украина могла использовать эти ракеты для ударов или по России, или по оккупированному Крыму, чтобы изолировать там российские силы.

Это – ценный инструмент вместе с ракетами "Нептун" и дронами. Так же как и ракеты Tomahawk. Это дает украинским военнослужащим возможность применять эту систему против военных целей,

– объяснил Джон Свит.

Он добавил, что в то же время штатные средства можно будет использовать для ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и электростанциям. Именно это позволит нанести ущерб, в частности, экономике России.

Что известно об украинской ракете "Фламинго"?