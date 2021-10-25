Бог – это любовь: проректор УКУ рассказал о религии, ЛГБТ-скандалах и студенте Притуле

"Бесплатная больница начинается с платных бахил, а частная – с бесплатных", – говорит Дмитрий Шеренговский, проректор Украинского католического университета по обучению, преподаванию и международной деятельности. Главная цель ученого – "предоставлять хорошее образование". По его словам, УКУ открыт даже для представителей ЛГБТ и атеистов. Условие – не пропагандировать антихристианские ценности.

"Бог – это любовь", – отмечает Шеренговский. Мы с ним встретились в Центре Шептицкого – "культурном сердце" вузов. Под звуки церковного колокола поговорили о влиянии религии на обучение, антивакцинаторах-преподавателях, ЛГБТ-скандалах, студенте Притуле и плагиате в работах чиновников. Во время разговора разбирались, каким должен быть университет будущего, а также в чем преимущества "дистанционки" и клипового мышления – читайте в материале.

Важно Принудительная вакцинация от COVID-19: могут ли ее ввести в Украине и насколько это законно

Что такое Украинский католический университет Частное высшее учебное заведение во Львове, которое унаследовало и продолжает научную деятельность Греко-Католической богословской академии. В 1928-1929 годах ее создал Митрополит Андрей Шептицкий, а возглавил о. Иосиф Слепой. После закрытия Греко-Католической богословской академии в 1944 году ее миссию и функции взял на себя Украинский католический университет Св. Климентия Папы в Риме. В 1994 году деятельность Академии восстановили под названием "Львовская богословская академия", а в 1998 году последняя получила международную аккредитацию. Первым ректором УКУ назначили о. Бориса Гудзяка, который сейчас является президентом учебного заведения. В то же время Богдан Прах – действующий ректор вуза.

Как пандемия повлияла на обучение

Пандемия коронавируса коренным образом изменила жизнь студентов. На смену дневному обучению пришла "дистанционка". Как УКУ преодолевал новые вызовы и менял подход к образовательному процессу?

Для нас не были новизной полная или смешанная формы обучения, ведь мы задолго до пандемии адаптировали Moodle (систему управления обучением – 24 канал) под себя. Студенты имели доступ к лекциям и дополнительным материалам на онлайн-платформе.

У дистанционного образования есть и существенные преимущества. До пандемии было моветоном иметь иностранного профессора, однако сейчас все изменилось. Нам не нужно ехать в Латинскую Америку или Азию, чтобы связать людей вместе и поделиться с ними зарубежным опытом.



По словам Шеренговского, дистанционное обучение имеет и преимущества / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я общалась со студентами УКУ касательно обучения во время пандемии. Они говорят, что им приходилось отстаивать свое право на самоизоляцию. Якобы, несмотря на увеличение количества больных COVID-19 в группе, студентов все равно заставляли учиться на дневной форме.

Форма обучения на локдауне зависела от специальности, иногда даже от курса. У нас было следующее правило: если в группе кто-то из студентов заболел коронавирусом, или был контактным лицом, то мы переводили всю группу на две недели на дистанционное обучение

Преподаватели настаивали на встрече в кампусе (университетский городок – 24 канал) для изучения некоторых предметов и проведения лабораторных исследований, однако с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. У студентов же дома нет такого технического обеспечения, которое находится на территории университета.



"Мы открытое академическое сообщество, однако УКУ не является либеральным объединением" / Фото Валентины Полищук

По состоянию на 5 июня 76% работников УКУ получили первую дозу вакцины от COVID-19. Какова ситуация сейчас?

Точно сказать не могу, но точно более 80%. Я и сам вакцинирован Pfizer.

Великолепная статистика по сравнению с другими университетами. Однако скандал с преподавателем УКУ Петром Гусаком все равно трудно забыть. Он до сих пор считает пандемию коронавируса и вакцинацию международным заговором, а также распространяет фейки касательно содержания вакцин. Как вы относитесь к таким антинаучным заявлениям своих педагогов?

Это – личная позиция преподавателя. Как церковь, так и университет придерживаются точки зрения, что вакцинация спасает наше общество. Однако не стоит забывать о медицинских противопоказаниях для прививок.

Ректор и президент УКУ (Богдан Прах и Борис Гудзяк – 24 канал) одними из первых вакцинировались. Но у некоторых людей, в том числе наших преподавателей, есть собственные ошибочные позиции.

Образовательные скандалы и зарубежный опыт

Перейдем к теме образования. Владыка Борис Гудзяк в интервью "Украинской правде" называет "разочарованием и проблемой" назначение господина Шкарлета министром. Согласны с мнением президента УКУ?

Институционально мы (университет – 24 канал) поддерживаем реформы Министерства, которые идут на пользу. Неодобрение касалось, каким путем выбрали то лицо. Шкарлет стал министром образования, несмотря на общественный протест многих университетов и академического сообщества. Он не предоставил окончательного ответа по добродетели (возможного академического плагиата в работах – 24 канал). В УКУ же учат студентов немного другим вещам.



УКУ поддерживает реформы, которые идут на пользу стране, отметил Шеренговский / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Не могу не вспомнить еще один образовательный скандал. Вероятно, вам было трудно наблюдать, как нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию...

Было трудно наблюдать, особенно вспоминая свои аспирантские времена.

По теме Ответим в следующей работе, – Кива опозорился при защите диссертации



"Сообщество, которое мы в УКУ выстраиваем, не должно заканчиваться обучением за партами" / Фото Валентины Полищук

Можем сказать, что ценность высшего образования полностью нивелировалась в Украине?

Диплом больше не является билетиком, который ведет к автоматическому трудоустройству. Однако мы видим немало запросов на непрерывное обучение. В УКУ на магистратуру приходят за вторым или третьим образованием. В более взрослом возрасте поступают уже не за дипломом, а за опытом и обменом навыками.

Все обсуждают профессиональные и сертификационные краткосрочные программы, которые должны помочь разобраться в жизни и получить все необходимое, чтобы потом выйти на улицу и "лечить" этот мир.



В Украине диплом уже не является билетом для трудоустройства / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вы изучали "Международные отношения" в ЛНУ имени Ивана Франко, а потом много стажировались за рубежом. По вашим наблюдениям, чем отличается обучение в американских и европейских университетах от обучения в Украине?

Мы имеем дело различных систем. Американская система образования отличается от европейской и нашей. Когда я посещал Штаты, то основная разница заключалась в возможности выбирать курсы и выстроить индивидуальную траекторию образовательного процесса. Во время обучения на магистратуре (в ЛНУ им. Ивана Франко – 24 канал) я такого не имел.

Сейчас же это является нормой и требованием. Другой вопрос – в доступе к библиотекам и базам. Пока не все университеты могут себе это позволить. Однако студенты этого поколения достаточно благословенны в другом плане. Есть немало программ обмена, которые позволяют им учиться за рубежом, Erasmus, Fulbright, UGRAD. Как у члена Всемирной федерации католических университетов у нас есть и свои программы обмена.

Erasmus – программа обменов студентов, преподавателей и ученых стран-членов Евросоюза;

– программа обменов студентов, преподавателей и ученых стран-членов Евросоюза; Fulbright – программа научных обменов США, которую финансирует Госдеп Штатов;

– программа научных обменов США, которую финансирует Госдеп Штатов; UGRAD – программа студенческого обмена, которая позволяет в течение одного академического семестра учиться в Соединенных Штатах.

Есть ли место в УКУ для атеистов и представителей ЛГБТ

Вот вы только что говорили о преимуществах УКУ как члена католической общины. А есть ли в университете атеисты среди студентов и преподавателей?

У нас – разный пул студентов. Есть протестанты, католики, православные и атеисты. Мы рады со всеми делиться христианским восприятием мира. Однако наше миссионерство, целостность и ценность как католического университета требует определенного отношения преподавателей и студентов. Если ваше существо не может это принять, то никто насильно баптизировать не будет.



В УКУ есть определенная позиция церкви / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Наши докторские дипломы признают в любом католическом университете во всем мире. Поэтому как Католический университет мы должны придерживаться определенных нарративов Папского декрета. Преподаватели, обучающие богословским дисциплинам, должны получить разрешение главы церкви через декана, чтобы преподавать в УКУ.

Что такое Папский декрет (англ. Ex corde Ecclesiae) Самый высокий по рангу законодательный акт, который выдает председатель Католической церкви. Он юридически имеет статус Апостольской конституции.

То есть представителям ЛГБТ нет места в вашем вузе?

Они должны понимать, что наш университет – католический, где есть определенная позиция церкви. Мы открытое академическое сообщество, однако УКУ не является либеральным объединением. Если вы пропагандируете чужие для нас ценности и отвергаете нормы христианской жизни, то лучше нам разойтись в разные углы. Хотя мы призываем всех к диалогу.

По вашим словам, согласно Папскому декрету, существуют определенные нарративы к отбору преподавателей. А как тогда у вас работала Алена Ляшева, экс-преподаватель кафедры социологии УКУ? В одном из Facebook-сообщений она подтвердила свою бисексуальность...

Возможно, здесь мы пропустили какой-то определенный аспект. Преподавательница в какой-то момент почувствовала, что она не может себя сдерживать и начала пропагандировать антихристианские вещи.

И это определенным образом также влияет на формирование студентов как личностей. Можно посмотреть комментарии преподавательницы. Она сказала, что никакой озлобленности нет. Просто поняла, что больше не будет той химии, которую она ожидала здесь иметь.

Притула, Поплавский и "студенческий паб"

Вопрос к вам как к проректору одного из ведущих университетов страны. Как вы относитесь к открытию "факультета ТикТоk" в Киевском университете культуры и искусств?

Меня радует, что это не настоящий факультет. Это только брендированное такое название дополнительной образовательной услуги, вечерней программы. Михаил Михайлович (Поплавский – 24 канал) всегда любил быть таким ярким. В определенном аспекте ему можно даже поаплодировать. Все же он обращает внимание молодежи на современные вещи и хочет ее как-то поощрить учиться.

Интересно знать Михаил Поплавский открыл факультет ТikТоk



"Часто мы видим только то, что сами формируем" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В рамках проекта "Люди Шептицкого" вы отметили: "Для меня Центр Шептицкого – достаточно хорошо и оригинально продуман, здесь трудно найти, чтобы еще можно было добавить. В общем не хватает хорошего студенческого паба рядом по всем британскими канонам". Объясните подробнее.

Это был полушутка, суть которой заключается, конечно, не в пабе. После пар студенты необязательно должны пить эль или пиво, хотя они и так это прекрасно делают. Дело в том, что сообщество, которое мы в УКУ выстраиваем, не должно заканчиваться обучением за партами. За дверью университета продолжается образовательный процесс. Эта культура определенное время была присуща именно британским вузам. Неважно, будут дискутировать студенты за чашкой кофе или бокалом сидра.

Тогда давайте поговорим об известном студенте вашего университета, который также любит шутить. В этом году украинский телеведущий Сергей Притула поступил в УКУ на магистерскую программу "Публичное управление и администрирование". Посещает ли пары шоумен? Как учится?

Он только поступил в университет. Пары посещает, ведет себя вежливо. Фото есть. Сессия покажет, как учится. Сергей и раньше был вовлечен достаточно активно в пределах волонтерской деятельности. Об этом нечасто можно прочитать и услышать. Также сотрудничество с ним было в рамках нашей фандрейзинговой кампании, которую мы проводили.

Не пропустите Не виртуальная история, – Сергей Притула о собственной партии и выходе из шоу-бизнеса

Клиповое мышление и изучение политологии

В УКУ вы работаете не только проректором, но и старшим преподавателем кафедры политических наук. У студентов этого поколения развилось клиповое мышление, в результате которого им бывает трудно концентрироваться. Как в таких условиях успешно доносить до них информацию?

Клиповое мышление имеет свои преимущества. Ранее студенты могли много читать и писать, а сейчас они больше в поисках эмоциональных контактов.

В энциклике (официальное пастырское письмо – 24 канал) "Laudato Si" Папа Франциск отмечает, что настоящее образование – "это не только наполнение головы концептами, а обучение тому, как принимать три языка: ума, сердца и рук". Я верю, что университет должен строить диалог с обществом этими тремя языками.

Мы хотим, чтобы студенты не просто учились, а помогали обществу, общине. Для этого нужно решать практические кейсы, сотрудничать с общинами или конкретными стейкхолдерами (группами влияния – 24 канал), а также анализировать реальную политику.

О политике. У вас есть еще одна ипостась. Вы – политолог, специализирующийся на международных конфликтах. Для достижения заветной должности политик иногда должен врать и манипулировать, цинично относиться к жизни. Как это все вместе сочетается в Украинском католическом университете?

Часто мы (люди – 24 канал) видим только то, что сами формируем. Если кто-то имеет циничное мышление, и если кто-то поступает цинично, это не значит, что все окутано цинизмом. Мы просто имеем нескольких таких людей и такое поведение. С другой стороны, если все так будут делать, то и вся политика будет выглядеть цинично. Вот мы и учим студентов, как до этого не дойти.

На курсах по той же политической теории студенты обязательно знакомятся с трактатом Макиавелли "Государь" – "настольной Библией" всех политиков. Это произведение – точно не о добродетели чиновников ...

Еще есть сбитое понимание Макиавелли, но окей. Это может быть один путь, но есть много успешных примеров, когда этически и морально поступали и также выигрывали.

Приведите примеры.

Когда происходила деоккупация Австрии, то никто не мог поверить, что Союз заберет войска. СССР обвиняли в желании захватить всю Австрию. Однако в определенный момент советские войска убрались и ушли.

Другой пример. Вследствие Карибского кризиса многое могло произойти, но не произошло. В определенный момент вопрос личной выгоды и пользы отошел и мы поняли, что общество не выживет, если мы (мировое сообщество – 24 канал) поступим иначе.

Образование в Афганистане и "добрые времена"



Студенты должны анализировать реальную политику / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Еще один образовательный вопрос к вам как к эксперту по международным конфликтам. В Афганистане женщины больше не могут получать образование из-за захвата власти "Талибаном". Мы можем предположить, что радикальные военно-политические группировки захватят власть в других странах?

Такое может произойти, однако Афганистан – специфический случай. Мы много видели, как фундаменталисты возвращались к власти. Аналогичные ситуации возникали. После свержения шаха в Афганистане не было хорошей истории и власти. Страной руководили социалсты и диктаторы.

Вопрос неравности даже в доступе к образованию окончательно не решили. Сельские жители его не имели. Должны говорить правду. Были и кейсы с коррупцией, когда американские солдаты еще находились в стране. Немало денег было влито, но куда они пошли? Где-то по дороге потерялись.

У людей не было модели жизни, присущей им. Модель либеральной демократии, принесенная извне, не была их, поэтому люди к ней не успели адаптироваться. Потом пришли талибы, которые принесли их средневековую и старую модель пятого века. Вернулись к так называемым "добрым временам".

Относительно "добрых времен". Давайте смоделируем, каким должен быть университет будущего.

Я хочу, чтобы украинский университет будущего был тем местом, где любой студент или студентка независимо от возраста имели возможность научиться языкам ума, рук и сердца. Это значит быть целостным человеком и понимать сложности, формировать себя как профессионала, как доброго человека.