Политик общается одновременно и с нардепами, которые до сих пор находятся во фракции "Голос". Кто именно не теряет связь с политиком и что известно про новую политсилу – все это Сергей Притула рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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О предвыборной кампании

Вы сейчас постоянно в разъездах. Это уже предвыборная кампания или еще гастроли?

Нет, с гастролями покончил еще тогда, когда выдвигался кандидатом на должность киевского городского головы. В тот день, когда мы озвучили эту информацию, я сказал, что с "Варьятами" закончено. После этого больше на сцену я не выходил. Да и вообще, сейчас никаких гастролей нет, осталась работа на телевидении.

Справка. Притула в 2020 году баллотировался в мэры Киева. Он набрал лишь 8,3% голосов избирателей. Его обошел действующий мэр Киева Виталий Кличко и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Это не совсем предвыборная кампания. 2 последние кампании, которые я прошел, дали возможность анализировать ситуацию. Я понимаю, что если ты хочешь чем-то заниматься (а я очень хочу этим заниматься максимально плодотворно), то работать нужно заранее, а не за 3 месяца до выборов.

Без хорошей команды, которую ты сам должен подобрать, делать в политике нечего, поэтому сейчас у меня действительно очень много поездок.

Я отъездил пол лета, так же расписана и осень до декабря.

Где-то я встречаюсь с теми командами, с которыми работал последние 2 года, которые тоже вышли из "Голоса". Где я встречаюсь с городскими головами, местным бизнесом, общественными активистами. В некоторых регионах уже есть с кем работать, завязаны какие-то контакты. В некоторых регионах – "с чистого листа".

Это планы на парламентскую кампанию или президентскую? Какие вообще у вас амбиции?

Амбиций у человека может быть столько сколько угодно. Однако надо правильно распределять свои желания для того, чтобы у них были хотя бы какие-то шансы на реализацию.

Мы – парламентско-президентская страна. Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом.

И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче. Конечно, прежде всего в планах на горизонте стоит парламентская кампания.

Смотрите интервью с Сергеем Притулой в программе "Первые лица":

О выходе из шоу-бизнеса

Ваша звездность может сыграть с вами злую шутку. То, что сейчас делает команда Владимира Зеленского, то у части общества также вызывает скепсис относительно того, что в Украине возможен свой Рональд Рейган. Как вы надеетесь преодолеть это неприятие?

Когда я встречаюсь с людьми в регионах, они смотрят на меня и я вижу подобные вопросы в их глазах. Они их не озвучивают, но эта тревога и неуверенность присутствует. Я часто начинаю разговор с того, что, мол, друзья, моя фамилия – Сергей Притула. Не Зеленский, не Вакарчук, не любой другой.

Судить о людях только потому, что какой-то человек из этой области сделал нечто такое, что вам не нравится – это, по моему мнению, несколько упрощенная система восприятия мира.

Я, например, никогда не воспринимаю человека исключительно сквозь одну призму.

Вы можете меня воспринимать как человека, проработавшего много лет в креативной индустрии. Кто-то меня воспринимает как человека из области волонтерской среды. Кто меня воспринимает как человека, который боролся за пропаганду и продвижение украинского языка в украинском обществе.

Я много где работал, многое умею, смыслю. Где не умею – иду учиться. Не исключением стал этот (2021 – 24 канал) год. Я не знаю, как специально переламывать людям представление о том, что я – это я, а не кто-то другой.

Но всегда прошу обращать внимание на то, что я говорю и то, что я делаю. Если кто-то может внимательнее понаблюдать за моими заявлениями и последующими действиями, то обычно они не разбегаются между собой. Этим, пожалуй, я немного отличаюсь от других персоналий.

Притула считает, что человека не стоит воспринимать исключительно сквозь одну призму / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Со всем уважением к Святослава Ивановича (Вакарчука – 24 канал), конечно, ни избиратели партии, которую он основал, ни другая большая часть людей не ожидали, что человек, который сказал: "Я иду в политику снова. Это серьезно и надолго", через год скажет: "Извините, все".

Я не знаю, какие у него были причины это делать, но коллеги из демократически-патриотических сил говорили мне в частных беседах, что это был удар не просто по политической структуре, это был удар по условным демократам, либералам, в общем.

Владимир Зеленский перед президентскими выборами сказал, что идет на выборы на один срок. Сейчас посмотрим, как он сдержит свое слово.

Я стараюсь говорить с людьми максимально простым языком, потому что сам люблю простые формы. Что говорю – то делаю. Если не соответствует то, что я сказал, тому, что я сделал – пожалуйста, укажите мне на это. Тогда я скажу, что, возможно, где-то не прав и вы можете меня рассматривать сквозь призму других людей. Однако сейчас я отвечаю за то, что делаю.

О работе на телевидении

Сейчас вы остаетесь на телевидении. Насколько я понимаю психологию людей, они будут воспринимать вас шоуменом до тех пор, пока вы будете работать на телевидении. Как вас это не напрягает?

Я не понимаю, может быть, вы мне объясните, почему такая предвзятость именно к людям, работающим в этой области?

Это не предвзятость. Я просматривала новости. Там, например, запостили ваше фото на фоне авто с подписью "Шоумен Притула сфотографировался на фоне своего элитного Mercedes".

Элитный Mercedes, который я купил в 2017 году, уже примерно 2 года перестал быть элитным. Я попытаюсь объяснить, вы можете со мной не согласиться. Если человек работает менеджером в банке или в каком-то государственном учреждении, а одновременно занимается политикой, все говорят: "да, это менеджер. Он занимается бизнесом и политикой, это нормально".

Фото на фоне авто, о котором говорили СМИ / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Если главный врач районной больницы говорит: "Я баллотируюсь в народные депутаты", но он все равно выполняет свои обязанности. В этом случае все говорят: "Это же главный врач, он занимается политикой, это нормально". Любую сферу, которую мы не возьмем – всем можно заниматься своей работой и политикой одновременно.

Насчет телевидения... У меня осталась одна работа на телевидении. Я – телевизионный ведущий. Это моя зарплата, кормит меня, мою семью, обеспечивает существование реабилитационного центра для ветеранов, пополняет копилку волонтера и я докидываю свои деньги от нашей семьи в благотворительный фонд, который я основал в прошлом (2020 – 24 канал) году.

Это честный труд. Я ни у кого не украл денег. Я плачу налоги. Это то, чем я хочу заниматься до момента, пока мудрый украинский народ не делегирует мне несколько другие полномочия.

Само собой, как только люди сделают такой выбор, я окажусь на той или иной властной позиции – конечно, ни о каком совместительстве не говорится.

2 года назад я думал, что, возможно, если бы я стал депутатом, то попробовал бы как-то (совмещать – 24 канал)... нет, нереально. Сейчас, не будучи условно в парламенте, просто работая с людьми и регионами, я понимаю, что это просто физически невозможно совмещать.

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Заниматься еще волонтерством – да. Я не совсем понимаю, кому должно стать легче, если я прекращу работать на телевидении за несколько лет до парламентской кампании. Какой в этом смысл?

Никому не станет легче. Это не про предубеждения, это стереотип. Посмотрите на Владимира Зеленского. Его привыкли воспринимать как человека со сцены. Общество воспринимает себя в мире, где сценарист пишет какой-то сценарий.

Я подозреваю, что такое восприятие Владимира Зеленского не в последнюю очередь из-за того, что он запрыгнул на главное кресло в стране без всякого транзита. У него был прямой маршрут из кресла руководителя "95 квартала" в кресло президента Украины.

Я к своим креслам, на которые претендую, иду давно и каким-то другим путем. У меня не только телевизионная работа. Я стараюсь заполнять те участки, где мне не хватает знаний.

Я иду на магистратуру. Не как один известный адвокат, который недавно защитился (вероятно, Кива – 24 канал), а вступаю в Украинский католический университет на магистерскую программу из публичного управления.

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С нами работают лучшие специалисты, которые должны выстроить четкое направление, какой вид должны иметь те или иные процессы госуправления. У меня достаточно компетенции в формировании команд, которые работают в креативной индустрии или волонтерском среде.

У меня есть благотворительный фонд и мы каждый год закрываем огромное количество различных направлений. Очевидно, что я не сам этим занимаюсь. Однако я точно знаю, что можно делегировать полномочия так, чтобы и деньги не разворовали, и польза была максимальная.

Сергей Притула рассказал, что учится в университете / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В конце концов, то доверие, которое у меня есть, зарабатывалось годами не через телевизионную картинку, а своими делами. Я бы все же разделял бэкграунд, с которым я зашел в политику с тем, что сейчас есть у Владимира Александровича.

Для того, чтобы не оказаться в его ситуации, став президентом... Я не хочу сейчас зайти в парламент и думать, я взял хороших людей с собой или не очень. Одно дело поддерживать кого-то во время похода, другое – быть ответственным за тех, кого ты ведешь.

У Зеленского была совершенно короткая скамейка запасных. Он пришел на пост президента, а только тогда начал крутить головой и смотреть, кого поставить на определенные места. Это факапы с кадровой политикой, которые происходили неоднократно…

Это совершенно не нормально – поменять за год 2 Кабмина. Во втором Кабмине осталось уже где-то 3 министра, которые "добывают". Арахамия выходит и говорит, мол, что они ничего не могут сделать, ведь все нормальные люди не хотят идти. Говорят, что это испортит их репутацию. А чего вы раньше об этом не позаботились?

Проблема всех партий в Украине – не только провластных, но и оппозиционных – что они не работают в межвыборный период. Никто не работает с регионами, не ищет людей, которых можно выдернуть заранее, а не после выборов.

Поэтому я и "катаюсь" сейчас по Украине, чтобы нащупать то количество людей, которым не нравится ни власть, ни оппозиция. Тех, которые бы хотели заниматься политикой, но еще не знают, с кем.

О создании партии

Вернемся к вашему политическому проекту. Это будет партия? Во что это уже сформировалось?

Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Если вы хотите сейчас какого-то эксклюзива в виде нейминга, брендинга – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу.

Однако это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду.

Это будет связано с той частью, которая откололась от "Голоса" и называется "Справедливость"?

Отчасти да, отчасти нет.

В части названия или в части людей?

С названием уже все, проехали, пролистали. Там уже "мертвый конь", его не поднять. Я достаточно тесно коммуницирую с частью депутатов из группы "справедливость", однако, я точно так же коммуницирую и с другой – частью фракции "Голос".

По моему мнению, не совсем правильно их называть "людьми Киры" (Рудик – 24 канал) или еще что-то подобное. Там много самодостаточных персоналий, из уважения к ним этого произносить точно нельзя.

Я общаюсь с группой, которая откололась внутри фракции – с Юрчишиным, Лозинским, Устиновой. Но так же я общаюсь с людьми из той другой группы – с Рахманиным, Костенко, Умеровым.

На самом деле у меня остались хорошие отношения практически со всеми людьми, которые шли на парламентскую кампанию 2019 года.

О финансовой поддержке бизнесменов

Деньги на партию – кто будет это все финансировать?

Я бы очень хотел дожить до того момента, когда политические партии будут содержать в Украине граждане, которые имеют на это достаточную сумму денег.

Сейчас опыт доказывает, что это невозможно...

Это утопия сейчас, но я убежден, что мы до этого дойдем.

Я общаюсь с бизнесменами разного калибра сейчас. И есть осознание, что поддержка будет. Там нет людей, которых принято называть олигархами.

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Хотя там есть богатые люди, но это из категории на английском self made people. Они объясняют мне, почему вкладываются в политические партии, политические проекты, которые им нравятся в смысле демократического, проевропейского движения Украины. Они – бизнесмены, а Украина – это рынок.

Если у власти будут политики, которые будут делать людей богаче в стране, то это означает, что рынок растет. Если рынок растет – они, бизнесмены, зарабатывают на нем больше. Это такой совершенно не заколдованный, а логичный круг, которому я надеюсь подсобить.

Притула хочет, чтобы политические партии удерживали украинцы / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Не боитесь ли вы, что вам потом придется отрабатывать эти деньги? Будете ли вы делать выбор и в какую сторону, если вам придется выбирать между условным инвестором Томашем Фиалой и условным бывшим регионалом Вадимом Столаром. Пахнут ли для вас деньги?

Нет, да деньги пахнут. В прошлом году (2020 – 24 канал) во время мэрской кампании у меня была ситуация, когда я приходил к определенным "доноров". Я хотел, чтобы они стали моими "донорами". Я говорил: "Вот есть такая, такая и такая ситуация. Побиймося, поборемся за Киев".

Они говорили: "Мы подумаем", но отходили немного в сторону. В то же время ребята, которые готовы были давать деньги и давали их в достаточно больших количествах – с них стояла не очередь, но где-то с пол десятка человек обращались ко мне с предложениями.

Кое с кем я даже встречался, но не совсем ориентируясь в их бэкграунде. Это были люди, у которых я не мог взять деньги из тех или иных морально-этических основ.

Однако в этом году, после длительного бана на Притулу в соцопросах... кое-кто получает дискомфорт, когда меня меряют социологические группы. Вот наконец лед тронулся и в последних опросах появилась условная партия Притулы.

Про Александра Усика, "музыке вне политики" и антиолигархический закон – читайте во второй части интервью с Сергеем Притулой уже скоро на сайте 24 канала. Не пропустите!