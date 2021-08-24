На событии все продумали до мелочей. Об этом Притула рассказал в эфире 24 канала.

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Притула: это очень ценно

Кроме парада, в центре Киева состоялся Марш защитников. Он уже стал традиционным на Дне Независимости.

Это то, где сегодня (на День Независимости – 24 канал) мурашки бежали по коже,

– поделился эмоциями Притула.

Он отметил, что десятки тысяч людей, которые присоединились к параду и прошагали колоннами от красного корпуса университета Шевченко до Майдана Независимости, ветераны войны, которые слышали возгласы "Спасибо" – это то, что очень ценно.

"Когда в одном месте сходятся люди, которые приложили усилия для того, чтобы отстаивать независимость Украины и пришли те люди, которые благодарны им за их подвиг... Это была невероятная атмосфера", – подчеркнул волонтер.

Напомним! К 30 годовщине Независимости в Киеве состоялся Марш защитников. В колонне шли военные, их родные, волонтеры, военные врачи и капелланы.

В 2020 году, как напомнил телеведущий, он тоже получил удовольствие от пребывания на параде. Но сегодня, 24 августа 2021 года, шагая в рядах волонтеров, люди растрогали его до слез.

Также он обратил внимание и на структуру парада. По его мнению, правильным сигналом для Украины было участие иностранных "коробочек" в составе парада.

Притула эмоционально отреагировал на Марш защитников: смотрите видео

Это лучший спич президента, – Притула про Зеленского

По мнению Притулы, сегодняшняя речь Зеленского является именно такой, которая соответствует человеку на посту Президента Украины.

Сегодня впервые с момента президентства Владимира Зеленского у него был спич, который отвечает человеку на посту Президента Украины,

– считает волонтер.

Он отметил, что находился на балконе одного из домов на Крещатике. Поэтому имел возможность лично смотреть на реакцию людей, в том числе и на речь украинского лидера.

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Поздравление Ефросининой с Днем Независимости

В эфире появилась и украинская телеведущая и подруга Притулы Мария Ефросинина. Она поздравила 24 канал и всех зрителей с Днем Независимости.

"Я поздравляю всех с Днем Независимости. Всем здоровья! Нам всем в душе 30 лет", – сказала она.