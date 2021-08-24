На події все продумали до дрібниць. Про це Притула розповів в ефірі 24 каналу.

Зверніть увагу Декілька разів я ледь не заплакав, – Беленюк відреагував на парад і привітав з Днем Незалежності

Притула: Це дуже цінно

Окрім параду, в центрі Києва відбувся Марш захисників. Він вже став традиційним на Дні Незалежності.

Це те, де сьогодні (на День Незалежності – 24 канал) мурашки бігли по шкірі,

– поділився емоціями Притула.

Він зауважив, що десятки тисяч людей, які долучились до параду і прокрокували колонами від червоного корпусу президента Шевченка до Майдану Незалежності, ветерани війни, які чули вигуки "Дякую" – це те, що дуже цінно.

"Коли в одному місці сходяться люди, які доклали зусиль для того, щоб відстоювати незалежність України і прийшли ті люди, які вдячні їм за їхній подвиг... Це була неймовірна атмосфера", – наголосив волонтер.

Нагадаємо! До 30 річниці незалежності в Києві відбувся Марш захисників. В колоні йшли військові, їхні рідні, волонтери, військові лікарі та капелани.

У 2020 році, як нагадав телеведучий, він теж отримав задоволення від перебування на параді. Але сьогодні, 24 серпня 2021 року, крокуючи в лавах волонтерів, люди розчулили його до сліз.

Також він звернув увагу і на структуру параду. На його думку, правильним сигналом для України була участь іноземних "коробочок" у складі параду.

Притула емоційно відреагував на Марш захисників: дивіться відео

Це найкращий спіч президента, – Притула про Зеленського

На думку Притули, сьогоднішня промова Зеленського є саме такою, яка відповідає людині на посаді Президента України.

Сьогодні вперше з моменту президентства Володимира Зеленського, в нього був спіч, який відповідає людині на посаді Президента України,

– вважає волонтер.

Він зауважив, що перебував на балконі одного із будинків на Хрещатику. Тому мав змогу особисто дивитися на реакцію людей, зокрема і на промову українського лідера.

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Привітання Єфросиніної з Днем Незалежності

В ефірі з'явилась і українська телеведуча і подруга Притули Марія Єфросиніна. Вона привітала 24 канал та усіх глядачів з Днем Незалежності.

"Я вітаю всіх з Днем Незалежності. Всім здоров'я! Нам всім у душі 30 років", – сказала вона.