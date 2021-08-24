Водночас такі привілеї не були для нього першочерговим цього дня. Про свої враження призер Олімпіади-2020 розповів в ефірі 24 каналу.
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Беленюк поділився емоціями від параду на День Незалежності
За його словами, парад був дійсно дуже потужним. Зокрема його вразила авіація, техніка.
Ті сюжети, які показали… Чесно кажучи, декілька разів я майже не заплакав,
– наголосив Беленюк.
Він зауважив, що українцям потрібно пишатись своєю країною і робити все для того, аби довести, що вони гідні незалежності.
Спортсмен привітав Україну з незалежністю
Також спортсмен привітав Україну з її незалежністю. Він побажа їй перемоги на всіх фронтах: як на спортивних, так і військовим на Сході.
"Я вітаю всю Україну з Днем Незалежності. Нехай у нас все буде добре", – сказав Беленюк.
Беленюк привітав з Днем Незалежності: дивіться відео
Які спортсмени привітали Україну з Днем Незалежності
Україну з її святом привітала низка спортсменів, зокрема:
- тенісистка Еліна Світоліна;
- олімпійська чемпіонка 2014 року у складі збірної України з біатлону Олена Підгрушна;
- екстренер збірної з футболу Андрій Шевченко;
- баскетболіст Дмитро Кривенко;
- воротар збірної України Андрій Лунін;
- перший український чемпіон світу з біатлону серед чоловіків Дмитро Підручний;
- срібна призерка Олімпійських ігор-2020 Олена Старікова;
- президент Української асоціації футболу Андрій Павелко;
- боксер та чинний мер Києва Віталій Кличко;
- президент НОК України Сергій Бубка.