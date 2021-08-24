Водночас такі привілеї не були для нього першочерговим цього дня. Про свої враження призер Олімпіади-2020 розповів в ефірі 24 каналу.

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Беленюк поділився емоціями від параду на День Незалежності

За його словами, парад був дійсно дуже потужним. Зокрема його вразила авіація, техніка.

Ті сюжети, які показали… Чесно кажучи, декілька разів я майже не заплакав,

– наголосив Беленюк.

Він зауважив, що українцям потрібно пишатись своєю країною і робити все для того, аби довести, що вони гідні незалежності.

До речі! За парадом та урочистями Беленюк спостерігав разом із бронзовою призеркою Олімпіади-2020, дзюдоїсткою Дарією Білодід.

Спортсмен привітав Україну з незалежністю

Також спортсмен привітав Україну з її незалежністю. Він побажа їй перемоги на всіх фронтах: як на спортивних, так і військовим на Сході.

"Я вітаю всю Україну з Днем Незалежності. Нехай у нас все буде добре", – сказав Беленюк.

Беленюк привітав з Днем Незалежності: дивіться відео

Які спортсмени привітали Україну з Днем Незалежності

Україну з її святом привітала низка спортсменів, зокрема: