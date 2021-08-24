В то же время такие привилегии не были для него первоочередными в этот день. О своих впечатлениях призер Олимпиады-2020 рассказал в эфире 24 канала.

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Беленюк поделился эмоциями от парада на День Независимости

По его словам, парад был действительно очень мощным. В частности его поразила авиация, техника.

Те сюжеты, которые показали... Честно говоря, несколько раз я чуть не заплакал,

– отметил Беленюк.

Он отметил, что украинцам нужно гордиться своей страной и делать все для того, чтобы доказать, что они достойны независимости.

Кстати! За парадом и торжествами Беленюк наблюдал вместе с бронзовым призером Олимпиады-2020, дзюдоисткой Дарьей Билодид.

Спортсмен поздравил Украину с независимостью

Также спортсмен поздравил Украину с ее независимостью. Он пожелал ей победы на всех фронтах: как на спортивных, так и на востоке.

"Я поздравляю всю Украину с Днем Независимости. Пусть у нас все будет хорошо", – сказал Беленюк.

Беленюк поздравил с Днем Независимости: смотрите видео

Какие спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости

Украину с ее праздником поздравил ряд спортсменов, в частности: