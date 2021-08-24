В то же время такие привилегии не были для него первоочередными в этот день. О своих впечатлениях призер Олимпиады-2020 рассказал в эфире 24 канала.
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Беленюк поделился эмоциями от парада на День Независимости
По его словам, парад был действительно очень мощным. В частности его поразила авиация, техника.
Те сюжеты, которые показали... Честно говоря, несколько раз я чуть не заплакал,
– отметил Беленюк.
Он отметил, что украинцам нужно гордиться своей страной и делать все для того, чтобы доказать, что они достойны независимости.
Спортсмен поздравил Украину с независимостью
Также спортсмен поздравил Украину с ее независимостью. Он пожелал ей победы на всех фронтах: как на спортивных, так и на востоке.
"Я поздравляю всю Украину с Днем Независимости. Пусть у нас все будет хорошо", – сказал Беленюк.
Беленюк поздравил с Днем Независимости: смотрите видео
Какие спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости
Украину с ее праздником поздравил ряд спортсменов, в частности:
- теннисистка Элина Свитолина;
- олимпийская чемпионка 2014 года в составе сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная;
- экс-тренер сборной по футболу Андрей Шевченко;
- баскетболист Дмитрий Кривенко;
- вратарь сборной Украины Андрей Лунин;
- первый украинский чемпион мира по биатлону среди мужчин Дмитрий Пидручный;
- серебряный призер Олимпийских игр-2020 Елена Старикова;
- президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко;
- боксер и действующий мэр Киева Виталий Кличко;
- президент НОК Украины Сергей Бубка.