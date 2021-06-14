Притула отметил, что разделяет принципы, на которых создавали партию "Голос". По словам политика, именно уход руководства от них вызвал процессы, которые теперь произошли.

Кстати Каждый день происходят вещи, которые делают "Голос" токсичным, – Притула о выходе из партии

Людям иногда нужно громко сказать, что у тебя есть лидерские амбиции, потому что два года в "Голосе" я субординационно придерживался правил. Я был заместителем, был членом политсовета. Я не так хотел бороться за бренд "Голоса", как за людей, которые в нем есть,

– сказал Притула.

Он добавил, что этих людей собирали "по крупицам". Поэтому, как отметил Притула, он подсветил свое желание возглавить процесс.

Достижением был несанкционированный съезд

По его словам, главным достижением был несанкционированный съезд 15 мая. На него приехали все регионы, где есть действенные структуры.

"Ячейки, которые реально работают и имеют представительство в органах местного самоуправления, все прислали свои делегации. На этом съезде мы доточили устав партии. Потому что партия называется либеральной, а устав – "КПРСный", – отметил Притула.

Политик отметил, что нужно было превратить этот устав на демократический, ведь все сводится к тому, что "руководитель партии – царь, бог или царица".

Что этому предшествовало