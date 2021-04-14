Сергей Притула заявил, что ранее поддерживал руководство "Голоса". Однако теперь в политсиле из-за него проблемы. Политик не отрицает, что имеет амбицию возглавить партию.

Об этом Притула рассказал в интервью изданию. Он отметил, что всячески поддерживал руководство партии и верил в него.

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Проблемы с руководством "Голоса"

Если раньше Притулу спрашивали, не имеет ли он желания возглавить партию, политик отвечал, что уже есть голова, ее следует поддерживать, она со всем справится.

А сейчас человек год проработал, партия идет не туда. У нас есть огромные проблемы именно из-за руководства,

– отметил Притула.

Справка. С 11 марта 2020 года председателем партии является Кира Рудик. До этого политсилу возглавлял Святослав Вакарчук.

Он добавил, что люди, которые шли в "Голос", не ожидали

что руководство своими действиями будет ставить под угрозу существование партии,

что будут обоснованные претензии НАПК по расходованию финансов на выборах,

Справка. НАПК отменили госфинансирование партии из-за проблем с документами, однако "Голос" обжаловал это решение.

что председатель партии начнет рассказывать о возможных коалиционных историях со "Слугой народа".

"Если один человек ошибается в том, куда должна двигаться партия, то на это должен быть надлежащий ответ от других людей в партии", – подытожил политик.

Желание возглавить партию

Притула не отрицает, что хотел бы возглавить политсилу. Об этом он заявлял на съезде партии, когда такой вопрос обсуждали.

Я сказал, что амбиция (возглавить "Голос" – 24 канал) у меня есть и я не буду этого отрицать,

– отметил политик.

И добавил: если кто-то будет считать, что "фигура Притулы достаточно контроверсийная, что он не потянет партию и ему лучше быть на других позициях – вопросов нет".

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