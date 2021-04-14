Амбиция есть, и я не буду этого отрицать, – Притула заявил, что не против возглавить "Голос"
Сергей Притула заявил, что ранее поддерживал руководство "Голоса". Однако теперь в политсиле из-за него проблемы. Политик не отрицает, что имеет амбицию возглавить партию.
Источник:BBC Украина
Об этом Притула рассказал в интервью изданию. Он отметил, что всячески поддерживал руководство партии и верил в него.
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Проблемы с руководством "Голоса"
Если раньше Притулу спрашивали, не имеет ли он желания возглавить партию, политик отвечал, что уже есть голова, ее следует поддерживать, она со всем справится.
А сейчас человек год проработал, партия идет не туда. У нас есть огромные проблемы именно из-за руководства,
– отметил Притула.
Он добавил, что люди, которые шли в "Голос", не ожидали
- что руководство своими действиями будет ставить под угрозу существование партии,
- что будут обоснованные претензии НАПК по расходованию финансов на выборах,
- что председатель партии начнет рассказывать о возможных коалиционных историях со "Слугой народа".
"Если один человек ошибается в том, куда должна двигаться партия, то на это должен быть надлежащий ответ от других людей в партии", – подытожил политик.
Желание возглавить партию
Притула не отрицает, что хотел бы возглавить политсилу. Об этом он заявлял на съезде партии, когда такой вопрос обсуждали.
Я сказал, что амбиция (возглавить "Голос" – 24 канал) у меня есть и я не буду этого отрицать,
– отметил политик.
И добавил: если кто-то будет считать, что "фигура Притулы достаточно контроверсийная, что он не потянет партию и ему лучше быть на других позициях – вопросов нет".
Главное о скандале в "Голосе"
- В марте 2020 года в партии возник скандал. Причиной назвали голосование некоторых депутатов за президентский законопроект о работе ГБР и НАБУ.
- Тогда нардепы заявили, что их хотят исключить из "Голоса" из-за голосования. Однако председатель фракции Ярослав Железняк опроверг это.
- Впоследствии 10 парламентариев от партии подписали заявление о переизбрании руководства фракции, поскольку оно отошло от "демократических и антиолигархических принципов".
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