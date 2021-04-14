Сергей Притула хотел возглавить киевскую ячейку партии "Голос". Он говорил об этом с главой политической силы Кирой Рудик, но она ему отказала.

В декабре 2020 года, после проигранных выборов мэра Киева, Притула выразил руководству партии свое желание возглавить киевскую организацию. По его мнению, это было бы логичным продолжением кампании.

Раньше Никакого раскола нет, – Притула о ситуации в "Голосе"

Он объяснил, что хоть и не получил кресло городского головы, но считает, что приложил достаточно усилий, чтобы в Киевсовете появилась фракция "Голоса" из 9 человек.

Притула подчеркнул, что был готов нести ответственность за их работу. Однако только при условии, что депутаты будут согласовывать с ним свою деятельность.

По состоянию на декабрь руководитель Киевской городской организации – это была моя амбиция. Я общался Кирой Рудик и она отказала,

– объяснил политик.

"И дальше снежный ком докатился до конца января, когда изменили состав политсовета. Поскольку я не представитель региональных ячеек, депутат фракции или председатель партии, места мне там не нашлось", – добавил он.

В то же время подчеркнул, что юридических нарушений не было, все произошло в соответствии с уставом. Однако если бы его хотели оставить, состав политсовета можно было бы расширить.

Справка. Съезд "Голоса" состоялся 29 января. С тех пор Притула не входит в руководство партии. Однако остается ее членом и продолжает с ней сотрудничать.