Никакого раскола нет, – Притула о ситуации в "Голосе"
Сергей Притула отреагировал на информацию о расколе в партии "Голос". Он заявил, что во фракции нет каких-либо существенных мировоззренческих разногласий.
Источник:фейсбук Сергея Притулы
Что заявил Притула
Политику обидно, что недоразумения в партии вышли в публичную плоскость. Он объяснил, что на самом деле у большого количества депутатов фракции возникли претензии к руководству партии.
К теме Депутаты "Голоса" просят перевыборов руководства партии из-за раскола: заявление
С радостью последние несколько дней наблюдаю за заявлениями от депутатов парламентской фракции, Киевсовета, депутатов городских советов и наших региональных ячеек, в которых они требуют политсовет созвать внеочередной партийный съезд, чтобы решить все проблемные вопросы,
– сказал Притула.
Он добавил: "Это единственное и лучшее, что можно сделать сегодня для того, чтобы вернуть функционал партии и фракции в парламенте в полезное русло".
Притула отметил, что важно сохранить фракцию в парламенте: "Этого хотят сотни тысяч избирателей "Голоса" по Украине.
Политик подчеркнул то, что на съезде следует обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов "Голоса" в местных советах региона.
Главное о скандале в "Голосе"
- В марте 2020 года в партии возник скандал. Причиной назвали голосование некоторых депутатов за президентский законопроект о работе ГБР и НАБУ.
- Тогда нардепы заявили, что их хотят исключить из "Голоса" из-за голосования. Однако глава фракции Ярослав Железняк опроверг это.
- Впоследствии 10 депутатов от партии подписали заявление о переизбрании руководства фракции, поскольку оно отошло от "демократических и антиолигархических принципов".
Поделиться новостью