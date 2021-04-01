Сергей Притула отреагировал на информацию о расколе в партии "Голос". Он заявил, что во фракции нет каких-либо существенных мировоззренческих разногласий.

Что заявил Притула

Политику обидно, что недоразумения в партии вышли в публичную плоскость. Он объяснил, что на самом деле у большого количества депутатов фракции возникли претензии к руководству партии.

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С радостью последние несколько дней наблюдаю за заявлениями от депутатов парламентской фракции, Киевсовета, депутатов городских советов и наших региональных ячеек, в которых они требуют политсовет созвать внеочередной партийный съезд, чтобы решить все проблемные вопросы,

– сказал Притула.

Он добавил: "Это единственное и лучшее, что можно сделать сегодня для того, чтобы вернуть функционал партии и фракции в парламенте в полезное русло".

Притула отметил, что важно сохранить фракцию в парламенте: "Этого хотят сотни тысяч избирателей "Голоса" по Украине.

Политик подчеркнул то, что на съезде следует обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов "Голоса" в местных советах региона.

Обратите внимание! Ранее Притулу исключили из политсовета "Голоса". Однако он до сих пор остается в составе партии.

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