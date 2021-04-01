Сергій Притула відреагував на інформацію про розкол у партії "Голос". Він заявив, що у фракції немає якихось істотних світоглядних розбіжностей.

Що заявив Притула

Політику прикро, що непорозуміння у партії вийшли у публічну площину. Він пояснив, що насправді у великої кількості депутатів фракції виникли претензій до керівництва партії.

До теми Депутати "Голосу" просять перевиборів керівництва партії через розкол: заява

З радістю останніх кілька днів спостерігаю за заявами від депутатів парламентської фракції, Київради, депутатів міських рад та наших регіональних осередків, у яких вони вимагають політради скликати позачерговий партійний з'їзд, аби розв'язати усі проблемні питання,

– сказав Притула.

Він додав: "Це єдине та найкраще, що можна зробити сьогодні для того, щоб повернути функціонал партії та фракції у парламенті у корисне русло".

Притула наголосив, що важло зберегти фракцію у парламенті: "Цього хочуть сотні тисяч виборців "Голосу" по Україні.

Політик підкреслив на тому, щоб на з'їзді слід забезпечити представництво делегатів від регіонів пропорційно до кількості депутатів "Голосу" у місцевих радах регіону.

Зверніть увагу! Раніше Притулу виключили з політради "Голосу". Однак він досі залишається у складі партії.

Головне про скандал у "Голосі"