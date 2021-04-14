Сергій Притула хотів очолити київський осередок партії "Голос". Він спілкувався про це з головою політичної сили Кірою Рудик, але вона йому відмовила.

У грудні 2020 року, після програних виборів мера Києва, Притула висловив керівництву партії своє бажання очолити київську організацію. На його думку, це було б логічним продовженням кампанії.

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Він пояснив, що хоч і не здобув крісло міського голови, але вважає, що доклав достатньо зусиль, аби у Київраді з'явилася фракція "Голосу" з 9 людей.

Притула наголосив, що був готовий нести відповідальність за їхню роботу. Проте лише за умови, що депутати узгоджуватимуть з ним свою діяльність.

Станом на грудень керівник Київської міської організації – це була моя амбіція. Я спілкувався Кірою Рудик і вона відмовила,

– зазначив політик.

"І далі сніговий ком докотився до кінця січня, коли змінили склад політради. Оскільки я не представник регіональних осередків, депутат фракції чи голова партії, місця мені там не знайшлося", – додав він.

Водночас підкреслив, що юридичних порушень не було, все відбулося відповідно до статуту. Проте якби його хотіли залишити, склад політради можна було б розширити.

Довідка. З'їзд "Голосу" відбувся 29 січня. Відтоді Притула не входить до керівництва партії. Проте залишається її членом та продовжує з нею співпрацювати.