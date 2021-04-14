Сергій Притула заявив, що раніше підтримував керівництво "Голосу". Однак тепер у політсилі через нього проблеми. Політик не заперечує, що має амбіцію очолити партію.

Про це Притула розповів в інтерв'ю виданню. Він наголосив, що всіляко підтримував керівництво партії та вірив у нього.

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Проблеми з керівництвом "Голосу"

Коли раніше Притулу запитували, чи не має він бажання очолити партію, політик відповідав, що вже є голова, її слід підтримувати, вона зі всім впорається.

А зараз людина рік пропрацювала, партія йде не туди. У нас є величезні проблеми саме через керівництво,

– наголосив Притула.

Довідка. З 11 березня 2020 року головою партії є Кіра Рудик. До цього політсилу очолював Святослав Вакарчук.

Він додав, що люди, які йшли в "Голос", не очікували

що керівництво своїми діями ставитиме під загрозу існування партії,

що будуть обґрунтовані претензії НАЗК щодо витрачання фінансів на виборах,

Довідка. НАЗК скасували держфінансування партії через проблеми з документами, однак "Голос" оскаржив це рішення.

що голова партії почне розказувати про можливі коаліційні історії зі "Слугою народу".

"Якщо одна людина помиляється у тому, куди має рухатися партія, то на це має бути належна відповідь від інших людей у партії", – підсумував політик.

Бажання очолити партію "Голос"

Притула не заперечує, що хотів би очолити політсилу. Про це він заявляв на з'їзді партії, коли таке питання обговорювали.Бажання очолити партію

Я сказав, що амбіція (очолити "Голос" – 24 канал) у мене є і я не буду цього заперечувати,

– зазначив політик.

Та додав: якщо хтось буде вважати, що "постать Притули достатньо контроверсійна, що він не потягне партію і йому краще бути на інших позиціях – питань немає".

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