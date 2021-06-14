Притула зазначив, що розділяє засади, на яких створювали партію "Голос". За словами політика, саме відхід керівництва від них спричинив процеси, які тепер відбулися.

До речі Щодня відбуваються речі, які роблять "Голос" токсичним, – Притула вихід з партії

Людям іноді потрібно голосно сказати, що в тебе є лідерські амбіції, тому що два роки в "Голосі" я субординаційно дотримувався правил. Я був заступником, був членом політради. Я не так хотів боротися за бренд "Голосу", як за людей, які в ньому є,

– сказав Притула.

Він додав, що цих людей збирали "по крупицях". Тому, як зазначив Притула, він підсвітив своє бажання очолити процес.

Здобутком був несанкціонований з'їзд

За його словами, головним здобутком був несанкціонований з'їзд 15 травня. На нього приїхали всі регіони, де є дієві структури.

"Осередки, які реально працюють і мають представництво в органах місцевого самоврядування, усі надіслали свої делегації. На цьому з'їзді ми доточили статут партії. Тому що партія називається ліберальною, а статут – "КПРСний", – зазначив Притула.

Політик зауважив, що потрібно було перетворити цей статут на демократичний, адже все зводиться до того, що "керівник партії – цар, бог чи цариця".

Що цьому передувало