Про це нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук повідомив в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит". Він зауважив, що станом на вечір 11 червня заяви немає.

До теми Притула покидає "Голос": чи очікувати від нього новий політичний проєкт

"Я повернувся з офісу 1,5 години тому (11 червня о 18:30 – 24 канал), в нас було чергове засідання політради – заяви ще не було", – запевнив Осадчук.

Він зауважив, що Сергій Притула детально ознайомлений з процедурою відставки. Однак чому досі немає заяви – невідомо.

"В мене з ним (Притулою – 24 канал) близького контакту немає. Я спілкувався з ним на парламентських виборах, коли була київська кампанія. Я й ніколи з ним не був знайомий, тому контакту немає", – підсумував Осадчук.

Притула залишає "Голос": що відомо