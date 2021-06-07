Він наголосив, що Притула нібито сам не знає, чого хоче. Лише 31 травня була інформація про те, що шоумен збирається очолити партію.
До теми Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"
"Станом на минулий понеділок (31 травня – 24 канал) я знав, що Сергій готується стати головою партії – щонайменше взяти участь у таких виборах. Наприкінці тижня вже з'являлась інформація, що він хоче вийти з партії. Що змінилось за цей час – не знаю", – сказав Железняк.
За його словами, не було ніяких голосувань, які могли б вплинути на рішення Притули.
В нас були майже 100% збіг голосувань. Можливо, це персональні амбіції Сергія або ідея про новий політичний проєкт – я не знаю,
– наголосив голова фракції.
Я не знаю, про яке голосування говорить Сергій, – Железняк
Сергій Притула зазначив, що деякі члени фракції у Раді голосують всупереч бажанням виборців. Однак Железняк не погоджується.
"Якщо про посилення конституційних повноважень президента – так, таке було, але були й партійні розслідування. Ми дійшли висновку, що не було політичної корупції. Сергій про це чудово знав. Якщо ми говоримо про якісь інші речі – треба говорити фактами", – підсумував голова фракції.
Реакція "Голосу" на вихід Притули з партії: дивіться відео