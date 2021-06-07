Волонтер наголосив, що не йде з політики, а йде з політичної сили, яка "не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення".

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Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос",

– написав він.

Партійні "верхи" не чують "низів"

Сергій Притула зазначив, що до останнього вірив у можливість "цивілізованого діалогу та реанімації партії", за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 тисяч українців.

Однак, за його словами, діалогу не вийшло, бо партійні "верхи" не чують "низів" і "ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд "Голосу" по всій Україні".

Обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва,

– зауважив волонтер.

Він додав, що для таких людей має що запропонувати та публічно повідомить про свої плани у політиці. І надалі політичних супутників обиратиме обачніше.