Сергій Притула вважає, що наразі у партії "Голос" стратегії як такої – немає. Водночас у нього є відчуття, що політична сила "йде в нікуди".

Волонтер розповів, що зараз деяких людей звільняють з посад чи розпускають осередки, говорячи, що вони не виконали ключові показники ефективності (КРІ).

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КРІ має виконуватися, не виконуватися. При цьому особисто я ні разу не почув звіту керівництва за останній час, де б вони розказали, як керівництво виконало свої КРІ. У нас голова партії з березня минулого року за 14 місяців на посаді – а я бачу величезну кількість проблем, які накопичилися,

– сказав шоумен.

Проблеми партії "Голос"

Сергій Притула наголосив, що зараз у партії "Голос" є проблеми в середині фракції. Водночас, за його словами, у політсили "завмер рейтинг, якщо не впав до якогось незрозумілого рівня".

Мені особисто це болить: я перший раз в житті підписався під якусь політичну структуру, поставивши своє ім’я, свою репутацію на те, щоб ця партія якось розвивалася,

– додав він.

Зверніть увагу! З 11 березня 2020 року головою партії "Голос" є Кіра Рудик. Раніше політсилу очолював Святослав Вакарчук.

Варто зазначити, що Сергій Притула раніше наполягав на тому, що керівництво партії "Голос" потрібно змінювати: "Ми відчуваємо, що нас ведуть не туди".

Водночас він не заперечував, що хотів би очолити політсилу. Про це волонтер заявляв на з'їзді партії, коли таке питання обговорювали.

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