Сергій Притула заявив, що бачить себе керівником партії "Голос". Насправді це абсолютно реально, адже його амбіції є значно здоровішими, ніж чинної лідерки політсили Кіри Рудик.

Таку думку висловив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він додав, що критикувати шоумена Притулу за те, що він здобуває популярність своєю волонтерською роботою – як мінімум неетично з боку Кіри Рудик.

До теми Це не виступи у клубах, – Рудик про амбіції Притули очолити "Голос"

"Рудик в політику потрапила завдяки іншому шоумену – Святославу Вакарчуку. Я думаю, можна було б більш толерантно висловлюватись щодо своїх колег по партії", – зауважив Юрчишин.

Він запевнив, що можливість Притули очолити партію залежить від бажання членів політсили.

Я думаю, це цілковито реально. Особистий рейтинг Рудик в Україні – це приблизно 0,5%. Водночас довіра до Сергія Притула вимірюється двозначними цифрами,

– сказав нардеп.

"Питання в тому, чиї амбіції приносять більше шкоди партії. Мені здається, що чинного керівництва, яке не змогло налагодити нормальний процес співпраці з невеликою фракцією. Ці амбіції більш небезпечні, ніж бажання Притули допомогти партії та хоча б повернути на ті позиції, на яких вона була на парламентських виборах", – підсумував Юрчишин.

Притула може очолити "Голос": що відомо

Сергій Притула був кандидатом від "Голосу" на виборах мера Києва. У квітні він заявив, що хоче стати новим керівником політсили та замінити Кіру Рудик.

Він закликав скликати позачерговий партійний з'їзд. Хоче, аби там розв'язували усі проблемні питання, зокрема й з керівництвом.

Кіра Рудик відреагувала на амбіції Притули досить жорстко. Вона зауважила, що "керувати політсилою – це не виступати у клубах".

Юрчишин висловився щодо амбіцій Притули: дивіться відео