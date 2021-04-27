Це реально, – Юрчишин про бажання Притули очолити партію
Сергій Притула заявив, що бачить себе керівником партії "Голос". Насправді це абсолютно реально, адже його амбіції є значно здоровішими, ніж чинної лідерки політсили Кіри Рудик.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він додав, що критикувати шоумена Притулу за те, що він здобуває популярність своєю волонтерською роботою – як мінімум неетично з боку Кіри Рудик.
До теми Це не виступи у клубах, – Рудик про амбіції Притули очолити "Голос"
"Рудик в політику потрапила завдяки іншому шоумену – Святославу Вакарчуку. Я думаю, можна було б більш толерантно висловлюватись щодо своїх колег по партії", – зауважив Юрчишин.
Він запевнив, що можливість Притули очолити партію залежить від бажання членів політсили.
Я думаю, це цілковито реально. Особистий рейтинг Рудик в Україні – це приблизно 0,5%. Водночас довіра до Сергія Притула вимірюється двозначними цифрами,
– сказав нардеп.
"Питання в тому, чиї амбіції приносять більше шкоди партії. Мені здається, що чинного керівництва, яке не змогло налагодити нормальний процес співпраці з невеликою фракцією. Ці амбіції більш небезпечні, ніж бажання Притули допомогти партії та хоча б повернути на ті позиції, на яких вона була на парламентських виборах", – підсумував Юрчишин.
Притула може очолити "Голос": що відомо
- Сергій Притула був кандидатом від "Голосу" на виборах мера Києва. У квітні він заявив, що хоче стати новим керівником політсили та замінити Кіру Рудик.
- Він закликав скликати позачерговий партійний з'їзд. Хоче, аби там розв'язували усі проблемні питання, зокрема й з керівництвом.
- Кіра Рудик відреагувала на амбіції Притули досить жорстко. Вона зауважила, що "керувати політсилою – це не виступати у клубах".
Юрчишин висловився щодо амбіцій Притули: дивіться відео
Поділитися новиною