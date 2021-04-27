Це не виступи у клубах, – Рудик про амбіції Притули очолити "Голос"
Сергій Притула заявив, що має бажання очолити партію "Голос". Чинна голова політсили Кіра Рудик відповіла, що це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи на стадіонах.
Джерело:"Радіо Свобода"
Рудик в інтерв'ю виданню зазначила, що амбіції – це дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних, активних людей.
Читайте також На телевізійну роботу витрачаю менше часу, аніж депутати відпочивають, – Притула
Що про бажання Притули очолити "Голос" думає Рудик
У нас у партії люди із шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні (як, наприклад, Святославу Вакарчуку), ведуть за собою людей. Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається,
– заявила Рудик.
Вона додала, що пишається тим, що партія долучає людей до політики. Та розповіла, що у Притули за півтора року, які він є політсилі, було багато амбіцій.
"Бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоу-бізнесової кар'єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити "Голос", – наголосила глава партії.
Та запевнила, що політсила діятиме згідно з процедурами: з’їзд відбудеться, як і заплановано, в середині літа, на ньому і вирішать, чи зможе Притула стати новим очільником "Голосу". Рудик вважає, що однопартійці й надалі підтримують її.
Притула про готовність очолити партію
- Екскандидат від "Голосу" на виборах мера у Києві, один з фронтменів партії та телеведучий Сергій Притула заявив, що хоче стати новим керівником політсили, членом якої є.
- Раніше Притула виступив з проханням скликати позачерговий партійний з'їзд для того, щоб на ньому розв'язати усі проблемні питання, зокрема й з керівництвом.
Поділитися новиною