Сергей Притула заявил, что у него есть желание возглавить партию "Голос". Действующая глава политсилы Кира Рудик ответила, что это тяжелая и системная работа, а не выступления в клубах или на стадионах.

Рудик в интервью изданию отметила, что амбиции – это очень хорошо, потому что партия должна состоять из амбициозных, активных людей.

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Что о желании Притулы возглавить "Голос" думает Рудик

У нас в партии люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны (как, например, Святославу Вакарчуку), ведут за собой людей. Но партийная работа – это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это – системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется,

– заявила Рудик.

Она добавила, что гордится тем, что партия приобщает людей к политике. И рассказала, что у Притулы за полтора года в политсиле было много амбиций.

"Быть депутатом Киевсовета, быть мэром, быть членом политсовета, потом он снова возвращался к своей шоу-бизнесовой карьеры, потом он хотел делать, кажется, свою партию, теперь он хочет возглавить "Голос", – подчеркнула глава партии.

И заверила, что политсила будет действовать согласно процедурам: съезд состоится, как и запланировано, в середине лета, на нем и решат, сможет ли Притула стать новым главой "Голоса". Рудик считает, что однопартийцы и в дальнейшем поддерживают ее.

Притула о готовности возглавить партию