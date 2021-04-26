Сергей Притула заявил, что не планирует отказываться от собственных желаний самореализации. Именно поэтому он совмещает политическую карьеру с телевизионной.

По словам Притулы, пока он не попал в парламент, не видит от украинского общества желания содержать его семью. Поэтому сейчас он вынужден делать это самостоятельно.

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Притула признался, что работа на телевидении приносит ему наибольший доход. Политик заверил, что не видит проблемы в том, чтобы с 365 дней в году 25 выделить на съемки для "Нового канала"

Видимо, я на эту работу трачу меньше времени, чем депутаты отдыхают,

– заявил Притула.

Он рассказал, что в этом году должен сняться в 50 программах для "Нового канала". Обычно 2 программы снимают за день. Кроме того, 35-36 эпизодов – это съемки, приходящиеся на конец июня и середину июля

Также во время 3 эфиров Притула будет комментировать "Евровидение" на СТБ – это еще 3 дня. По словам Притулы, всего получается 28 дней.

Обратите внимание! Сергей Притула признался, что в будущем имеет политические амбиции возглавить "Голос".