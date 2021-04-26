Сергій Притула заявив, що не планує відмовлятися від власних бажань самореалізації. Саме тому він поєднує політичну кар'єру з телевізійною.

За словами Притули, доки він не потрапив у парламент, не бачить від українського суспільства бажання утримувати його сім'ю. Тому наразі він змушений робити це самостійно.

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Притула зізнався, що робота на телебаченні приносить йому найбільший дохід. Політик запевнив, що не бачить проблеми у тому, щоб з 365 днів на рік 25 виділити на зйомки для "Нового каналу"

Мабуть, я на цю роботу витрачаю менше часу, ніж депутати відпочивають,

– заявив Притула.

Він розповів, що цьогоріч має знятися у 50 програмах для "Нового каналу". Зазвичай 2 програми знімають за день. Окрім того, 35 – 36 епізодів – це зйомки, що припадають на кінець червня і середину липня

Також під час 3 ефірів Притула коментуватиме "Євробачення" на СТБ – це ще 3 дні. За словами Притули, загалом виходить 28 днів.

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