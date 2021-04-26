Сергей Притула работает в компании Виктора Пинчука с 2008 года. За этот период они ни разу не виделись.

По словам Притулы, между ними слишком большая субординационная дистанция. Ведь над ним как ведущим еще ряд продюсеров, руководство канала, холдинга, которое и коммуницирует с акционером.

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"Да, я работаю с 2008 года, и ни разу в жизни Пинчука я не видел, "добрый день" ему не говорил", – отметил Притула.

Также он отметил, что ему неизвестны факты финансирования "Голоса" Пинчуком ни на каких выборах.

Справка. По информации из Википедии, Виктор Пинчук – один из богатейших олигархов Украины, владелец медиагруппы StarLightMedia, в которую входит "Новый канал".

Притула: Конфликта интересов не вижу

Ведущий отметил, что он работает на канале Пинчука и выступает за то, чтобы украинские олигархи были лишены влияния на редакционную политику каналов, которые им принадлежат.

Я, честно, не совсем понимаю, в чем лежит личный конфликт интересов. Я не вижу в этом конфликта,

– сказал Притула.

Он добавил, что все каналы в Украине принадлежат олигархам. "Так вы предлагаете мне сделать выбор: или не работать на канале и заниматься политикой, или работать и не заниматься политикой?", – задал риторический вопрос Притула.