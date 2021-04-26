"Добрый день" не говорил, – Притула заявил, что ни разу не виделся с Пинчуком
Сергей Притула работает в компании Виктора Пинчука с 2008 года. За этот период они ни разу не виделись.
Источник:"РБК-Украина"
По словам Притулы, между ними слишком большая субординационная дистанция. Ведь над ним как ведущим еще ряд продюсеров, руководство канала, холдинга, которое и коммуницирует с акционером.
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"Да, я работаю с 2008 года, и ни разу в жизни Пинчука я не видел, "добрый день" ему не говорил", – отметил Притула.
Также он отметил, что ему неизвестны факты финансирования "Голоса" Пинчуком ни на каких выборах.
Притула: Конфликта интересов не вижу
Ведущий отметил, что он работает на канале Пинчука и выступает за то, чтобы украинские олигархи были лишены влияния на редакционную политику каналов, которые им принадлежат.
Я, честно, не совсем понимаю, в чем лежит личный конфликт интересов. Я не вижу в этом конфликта,
– сказал Притула.
Он добавил, что все каналы в Украине принадлежат олигархам. "Так вы предлагаете мне сделать выбор: или не работать на канале и заниматься политикой, или работать и не заниматься политикой?", – задал риторический вопрос Притула.
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