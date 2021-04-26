Согласно последним рейтингам, партия "Голос" набирает лишь около 2% голосов опрошенных. Сергей Притула назвал причины такого низкого показателя.

Почему у "Голоса" низкие рейтинги

На низкую поддержку "Голоса" среди украинцев влияют объективные и субъективные причины. Об этом Притула рассказал в интервью.

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Первая – это то, что в Украине запрос на партии нелидерского характера не соответствует ожиданиям партии нелидерского характера. То есть люди все-таки хотят четкой ответственности и ассоциации партии с конкретным лицом,

– заявил Притула.

Он пояснил, что партия коллективного лидерства не вызывает у людей "некоего трепета"

Проблема коммуникации

У "Голоса" существуют определенные проблемы в коммуникации с обществом. По словам Притулы, население не видит те хорошие вещи, которые партия делает в парламенте.

"Общество живет с такой фразой, что "Голос" не слышен". Ее любезно направили люди, которые являются нашими политическими оппонентами", – подчеркнул политик.

Несмотря на то, что Притула ходит на эфиры политических ток-шоу, туда его приглашают, как волонтера, а не члена "Голоса".

Партия запутала своих избирателей

По словам Притулы, люди почувствовали себя обиженными, когда лидер партии Святослав Вакарчук сложил свой депутатский мандат.

Потом была часть тех людей, которые оставались в таком состоянии "анабиоза" между привязанностью к ЕС и "Голосу". Когда случилось заявление Киры Рудык, что Порошенко больший враг для "Голоса", значительным процентом этих людей это было воспринято, что "Голос" более любезен с Зеленским, и это была зрада-зрада вселенская,

– пояснил Притула.

Он добавил, что когда в июле 2020 года объявили, что "Голос" ушел в оппозицию, этого никто не заметил.

"Когда мы были "надпозиция", потом оппозиция, а потом председатель партии говорит о возможности коалиции с "слугами", то наш избиратель сидит, смотрит на это все и считает, что мы занимаемся немножко не серьезными делами", – отметил политик.

Поэтому он настаивает на смене руководства: "Мы чувствуем, что нас ведут не туда".