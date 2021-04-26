Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сложил мандат нардепа 11 июня 2020 года. Телеведущий и депутат Сергей Притула рассказал, что хорошо относится к музыканту. Хотя и считает, что бывший глава "Голоса" не сдержал слова.

Притула также выразил благодарность Вакарчуку за создание новой партии. В частности, отметил, что он привел в политику правильных людей.

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Благодарен Святославу Ивановичу за то, что он создал "Голос", – Притула

Шоумен отметил, что относится хорошо к Святославу Вакарчуку. За исключением некоторых моментов, как, например, его пребывание в Наблюдательном совете мемориала Бабий Яр.

Но в целом все-таки благодарен Святославу Ивановичу за то, что он создал "Голос" в свое время и позвал меня. Ведь я много лет отказывал тяжеловесам украинской политики в сотрудничестве,

– вспомнил депутат.

Автор интервью заметил, что Вакарчук перед выборами заявлял, что он в политике всерьез и надолго. На что Притула дал резкую отповедь, что не готов отвечать за чьи-то факапы.

"Для меня это история, когда слово не сдержано. Хотя, опять же, не адвокатируя Святослава Ивановича, то, что он обещал сделать, он сделал", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, Вакарчук создал партию новой политики, завел в парламент "незашкварених" людей. И впоследствии отдал руководство и отошел в сторону. В то же время Притула не ответил почему именно экс-лидер партии "Голос" принял решение сложить мандат народного депутата.

Вакарчук сложил мандат нардепа: что известно