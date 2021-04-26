Це історія, коли слово не дотримано, – Притула про відхід Вакарчука з політики
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук склав мандат нардепа 11 червня 2020 року. Телеведучий і депутат Сергій Притула розповів, що добре ставиться до музиканта. Хоча й вважає, що колишній очільник "Голосу" не дотримав слова.
Джерело:"РБК-Україна"
Притула також висловив вдячність Вакарчуку за створення нової партії. Зокрема, відзначив, що той привів у політику правильних людей.
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Є вдячність Святославу Івановичу, що він створив "Голос", – Притула
Шоумен зауважив, що ставиться добре до Святослава Вакарчука. За винятком деяких моментів, на кшталт його перебування в Наглядовій раді меморіалу Бабин Яр.
Але загалом є все-таки вдячність Святославу Івановичу, за те, що він створив "Голос" свого часу і покликав мене. Адже я багато років відмовляв важковаговикам української політики у співпраці,
– пригадав депутат.
Автор інтерв'ю зауважив, що Вакарчук перед виборами заявляв, ніби він в політиці серйозно і надовго. Натомість Притула дав різку відповідь, що не готовий відповідати за чиїсь факапи.
"Для мене це історія, коли слово не дотримано. Хоча, знову ж таки, не адвокатуючи Святослава Івановича, те, що він обіцяв зробити, він зробив", – наголосив парламентар.
За його словами, Вакарчук створив партію нової політики, завів у парламент незашкварених людей. І згодом віддав керівництво й відійшов убік. Водночас Притула не відповів, чому саме екслідер партії "Голос" прийняв рішення скласти мандат народного депутата.
Вакарчук склав мандат нардепа: що відомо
- У червні 2020 року Святослав Вакарчук оголосив, що вдруге складає мандат народного обранця. Він пояснив, що виконав свою місію, тобто привів професійних людей у Раду.
- Колишній лідер "Голосу" розповів, що більше не вважає себе політиком, відтак не міг би довго залишатися в цій сфері.
- Новою головою партії "Голос" стала депутатка Кіра Рудик.
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